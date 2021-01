A la Une . Relancer la 25e commune, construire, moderniser...Juliana M'Doihoma dévoile les chantiers du "renouveau" de St-Louis

La maire de Saint-Louis compte placer cette année 2021 sous le signe du "renouveau ", à l'image du message affiché durant les élections. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, Julianna M'Doihoma prévoit de "répondre aux besoins immédiats" mais aussi jeter les premières bases de grands travaux ou encore relancer la création de la 25e commune. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 15:17 | Lu 637 fois

C’est à compter de cette année, "première de plein exercice budgétaire", qu’il faudra juger la mandature de Julianna M’Doihoma qui rappelle qu’elle ne peut faire sans "le contexte financier particulièrement tendu" ni "les retards accumulés". Les résultats de l’audit financier quasi finalisés seront d'ailleurs annoncés prochainement.



En attendant, la maire de Saint-Louis profite ce jeudi de ses voeux à la presse pour dévoiler ses projets à court et moyen terme. La municipalité souhaite ainsi s’attaquer au chantier de la propreté. Elimination des dépôts sauvages, enlèvement des véhicules hors d’usage en partenariat avec l’association VHU Réunion, plantation de 55 000 arbres en collaboration avec le Département et la CIVIS ou encore lancement du plan de remise en état et modernisation des routes de la ville sont prévus cette année.



Sur le plan de l’éducation et de la jeunesse, le programme de construction de l’école de la ZAC Avenir attendu depuis 2004 devrait être lancé cette année et la cuisine centrale rénovée. La municipalité mise également sur le sport et la culture dont les équipements seront réhabilités ou créés à l’image de la piscine de La Rivière.



Rendre la ville de Saint-Louis attractive



"Saint-Louis peut renaître en mettant la nature au coeur de son développement", déclare Juliana M’Doihoma. Le quartier de l’Etang doit ainsi se muer en écoquartier dans lequel la protection de la nature, l'amélioration de l’habitat et le développement touristique sont appelés à être conciliés. Une étude sur le traitement de l’habitat indigne a été réalisée. Trois parcelles dans le quartier ont été identifiées pour accueillir de nouvelles opérations de logements, précise la maire. Sur le plan d’eau, espace naturel sensible, la multiplicité des acteurs (mairie, Civis, Département, Conservatoire du Littoral) ont compliqué les projets de protection et d’activités touristiques. A cela il faut ajouter les épisodes fréquents de pollution de l’Etang du Gol. Pour autant, une activité de paddle et la transformation de l’ancien Aqua Gliss’ en aqua-baby club sont en pourparlers, précise Juliana M’Doihoma.



Des activités créatrices d’emploi et dans le but de rendre la ville de Saint-Louis plus attractive pour les entrepreneurs, 5 kiosques à vocation économique seront construits à l’échelle du mandat. La ville a également raflé les financements de la création d’une Cité de l’emploi qui vise à soutenir l’insertion professionnelle dans les quartiers prioritaires.



Un "plan de progrès du service public communal"



Pour mettre en oeuvre "cette politique ambitieuse", reconnait-elle, Juliana M’Doihoma veut s’appuyer sur ses agents pour lesquels elle souhaite "favoriser la montée en compétence" dans le cadre d’un "plan de progrès du service public communal". A Saint-Louis, seuls 4% des agents communaux sont des cadres. L’édile devra également compter sur les 100 agents en CDD réintégrés dans leur service suite au jugement en référé du tribunal administratif. L’examen sur le fond n’a pas encore eu lieu, précise en revanche l’édile.



Dernier point évoqué: la création de la 25e commune. Aucun appel n’a été formulé quand l’arrêté préfectoral a été révoqué par le tribunal administratif. "Nous allons le relancer", annonce Juliana M’Doihoma aux côtés de Thibaud Chane Woon Ming membre du "collectif Saint-Louis et La Rivière en mars 2018", aujourd’hui adjoint. "Nous avons eu une discussion très réaliste sur ce sujet. Tout ne dépend pas de nous. La balle est dans le camp de l’Etat", lance-t-elle.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur