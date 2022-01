Communiqué Relance de l’introduction d’animaux venus de métropole dans l’île

Par N.P - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 15:05

Le communiqué :



Suspendue depuis 2008 par un arrêté préfectoral demandé à l’époque par les professionnels, l’introduction de ruminants à La Réunion est désormais possible depuis le 20 janvier 2022. Par un nouvel arrêté de cette date, la Préfecture de La Réunion autorise l’introduction d’animaux reproducteurs, depuis des élevages de Métropole.



Depuis août 2021, les professionnels ont réétudié la question de l’introduction d’animaux sur le territoire, avec pour enjeux de satisfaire les besoins en animaux d’éleveurs réunionnais, de mettre en place un plan d’assainissement des élevages bovins - conformément à l’engagement du président de la République lors de sa visite officielle d’octobre 2019 - tout en répondant à la demande locale en produits locaux, qui s’est renforcée depuis le confinement du premier trimestre 2020.



Pas moins de 50 réunions de travail coordonnées par la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles (FRCA) et la Chambre d’Agriculture de La Réunion se sont tenues depuis plus de six mois entre les professionnels réunionnais de l’élevage et les services de l’Etat, avant d’éventuellement envisager de relancer l’introduction d’animaux reproducteurs dans l’île. Ces réunions visaient à prendre en compte les points de vue des différentes parties prenantes et de répondre aux problématiques suivantes : Comment renouveler les reproducteurs à partir de cheptel local ? ; En quoi la technique de transplantation embryonnaire peut être une solution locale ? ; En quoi l’apport des semences sexées peut augmenter les reproducteurs femelles pour augmenter les futures reproductrices au niveau local ? ; Quel recours à l’introduction des génisses prêtes à vêler pour augmenter quantitativement et qualitativement le cheptel local ?



Lors des CROPSAV – Conseil Régional d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale - de novembre et décembre 2021, les professionnels ont défini le cadre sanitaire strict à appliquer pour les futures introductions de ruminants à La Réunion, en deux étapes. Pour aboutir, tout projet d’introduction doit

faire l’objet d’une demande qui sera étudiée, et le cas échéant validée, par une association qui porte un accord interprofessionnel sur le cadre sanitaire à respecter pour introduire des ruminants à La Réunion. L’Association Réunionnaise Interprofessionnelle Pour l’Introduction des Ruminants (ARIPIR) a donc été enregistrée le 10 janvier 2022; faire l’objet d’un avis sanitaire d’une sous-commission du CROPSAV regroupant toutes les composantes de la profession. Chaque demandeur doit respecter le cahier des charges et les protocoles sanitaires décidés par la profession et validés par les services sanitaires.



En fixant ce cadre strict à l’arrivée d’animaux, professionnels et services de l’Etat entendent se conformer sans réserve à l’ensemble des réglementations sanitaires en vigueur et mettre tout en œuvre afin d’éviter l’apparition de nouvelles maladies dans les élevages réunionnais. Aussi, le cahier des charges et les protocoles sanitaires visent à s’assurer de l’absence de maladies des animaux au départ de Métropole, des bonnes conditions de leur transport par avion, de la mise en œuvre d’une quarantaine surveillée (avant le départ de la Métropole et à l’arrivée à La Réunion) et des actions planifiées à lancer en cas de d’apparition de symptômes d’une maladie chez un nouvel animal introduit dans l’île. Le groupement de défense sanitaire de la Réunion (GDS) et les vétérinaires sont chargés de la bonne mise en pratique de ce cadre sanitaire, à la demande de l’ARIPIR.



