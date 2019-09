A la Une .. Relan d'hiver austral: vent et houle prévus samedi et dimanche

2019 SEPTEMBRE 05 17h30 REUNION





PREVISIONS POUR LA NUIT DU JEUDI 05 AU VENDREDI 06:



Les entrées maritimes peuvent donner quelques ondées vers Sainte Rose/Saint Benoît ou les pentes du volcan.



Ailleurs le ciel est le plus souvent peu nuageux à dégagé.



En seconde partie de nuit des averses peuvent mouiller le littoral Est entre Saint Philippe et Saint André.



Les minimales absolues sont fraîches mais sans excès dans les hauts.



PREVISIONS POUR LE VENDREDI 06 :



Quelques ondées peuvent mouiller par places sur l'Est et le Nord-Est au lever du jour.



Ailleurs le soleil matinal répond présent et le thermomètre réagit promptement.



L'après midi la couverture nuageuse péi a pris ses quartiers dans l'intérieur et sur les pentes. Des averses isolées sont possibles notamment vers les plaines, le volcan ou encore les pentes du Sud-Ouest.



Les hauts sommets sont temporairement accrochés et une averse reste possible au Maïdo.



Sur le littoral le ciel se partage entre éclaircies et nuages ces derniers étant peut-être plus nombreux sur le Nord-Ouest et l'Est en fin d'après midi. Quelques ondées vers Saint Leu sont possibles.



L'alizé peut atteindre un peu plus de 40km/h sur le Sud et vers le Nord-Est dans l'après midi.



La mer grossit graduellement sur les côtes Sud et Ouest avec l'arrivée d'une houle qui peut approcher 2m en fin de journée.



La douceur reste d'actualité.



TENDANCES POUR LE SAMEDI 07 ET LE DIMANCHE 08 :



Temps souvent ensoleillé samedi mais en fin de journée une dégradation touche le Sud sous la forme d'averses passagères.

Par effet de blocage les nuages stationnent sur les pentes du Sud Sauvage et celles du volcan où les cumuls peuvent être plus importants.



Le vent de Sud rentre sur les plages de l'Ouest en se renforçant en journée. Les rafales peuvent atteindre 60 voire 65km/h aussi du côté de Sainte Rose.



Le ressenti est moins doux que les jours précédents sur les plages de l'Ouest et sur la moitié Sud.



La houle peut atteindre environ 3m en soirée sur les côtes Sud et Sud-Ouest.



dimanche :

le temps reste humide sur une large moitié Sud. Le vent de Sud-Est est soutenu avec de bonnes rafales qui peuvent atteindre 70 à 80km/h . Le Nord-ouest est abrité.



Il fait plus doux sur le Nord et le Nord-Est où les éclaircies sont les plus larges.



Ailleurs sensation de fraîcheur probable.



La houle ne s'amortit que progressivement étant encore proche de 3m en début de journée sur les côtes Sud. 2019 SEPTEMBRE 05 17h30

