Société Relâchées à neuf mois d'intervalle, Tina et India se trouvent dans la même zone à 7000 km de là

Tina et India, deux tortues relâchées après avoir été soignées à Kélonia, se trouvent aujourd'hui près du détroit d'Ormuz. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 11:42 | Lu 250 fois

Tina et India, deux jeunes tortues caouannes soignées au Centre de soins de Kelonia, ont été relâchées à neuf mois d'intervalle. Elles se retrouvent aujourd'hui dans la même zone, au Nord de l'océan Indien, près du détroit d'Ormuz.



De précieuses informations délivrées par la balise Argos dont les reptiles ont été équipés avant de regagner l'océan."Ces deux tortues étaient proches de leur maturité sexuelle quand elles ont été relâchées. Il est très probable qu’elles se soient rapprochées de leur plage de naissance, où elles iront se reproduire à leur tour", indique Kélonia, précisant qu'elles ont parcourus plus de 7000 km.



Espérons que la durée de vie des balises permette de les suivre jusqu'à cette plage.