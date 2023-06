Revenir à la Rubrique TCO Rejoignez les médiateurs du TCO ce week-end pour la Journée Mondiale contre l’Abandon des Animaux Ce week-end, le TCO organise plusieurs opérations de sensibilisation sur son territoire dans le cadre de la journée mondiale contre l’abandon des animaux. L’objectif est de rappeler toutes nos responsabilités envers nos compagnons à quatre pattes.





L’accent sera mis sur l’importance de trouver des alternatives responsables pour assurer le bien-être de nos compagnons à quatre pattes. Que ce soit la garde, les refuges ou les associations, il existe des solutions pour éviter les abandons et garantir une vie heureuse à nos animaux de compagnie.



Que vous soyez un amoureux des animaux, un propriétaire soucieux ou simplement curieux de découvrir comment agir en faveur de leur bien-être, cet événement est fait pour vous ! Voici les lieux et horaires où vous pourrez nous retrouver :

Samedi 24 juin : Saint-Leu : marché forain, centre-ville, littoral : de 6h30 à 9h

Trois-Bassins : Super U, centre-ville : de 10h à 12h Dimanche 25 juin : Le Port / Possession : marché forain de la RDG : de 6h30 à 8h30

Saint-Paul : front de mer de St Paul : de 9h30 à 12h Qu’est ce que la journée mondiale contre l’abandon des animaux ?

La Journée mondiale contre l’abandon des animaux est dédiée à la sensibilisation et à la prévention de l’abandon des animaux de compagnie. Elle vise à attirer l’attention sur le problème croissant de l’abandon d’animaux dans de nombreux pays du monde et à encourager les gens à prendre leurs responsabilités envers leurs animaux de compagnie.



Cette journée spéciale est célébrée généralement le dernier week-end du moins de juin. Elle a été créée pour sensibiliser le public aux conséquences néfastes de l’abandon des animaux, notamment la souffrance animale, la surpopulation dans les refuges et les problèmes de santé et de sécurité publique qui en découlent.



L’objectif principal de cette journée est de promouvoir l’adoption responsable des animaux de compagnie et d’éduquer les gens sur l’importance de traiter les animaux avec compassion et respect.



