A la Une .. Rejoignez la communauté des chasseurs de Band Cochon !

Jacques Aulet, l'administrateur de la page Band Cochon qui chasse les dépôts sauvages et les sites pollués, dresse son traditionnel bilan hebdomadaire. Par LG - Publié le Samedi 2 Juillet 2022 à 17:08









Des outils modernes sont à la disposition des chasseurs d'images qui permettent ensuite aux services communaux et intercommunaux de l'environnement d'aller nettoyer les sites "makotés".



"L'application Band Cochon est gratuite, facile à utiliser et vous êtes anonyme. Venez nous rejoindre ! Pour avoir plus d'impact sur les autorités, nous pourrions prendre plus de 1000 photos par semaine avec 3 ou 4 chasseurs par ville !", lance Jacques Aulet. "Vous prenez la photo et avec 3 manipulations qui durent 30 secondes environ, la photo est géolocalisée sur la carte de La Réunion." Pour la semaine du 25 juin au 2 juillet, 6 photographes "seulement" ont versé leurs photos de dépôts de déchets divers et variés dans 8 villes différentes sur le site contributif. Band Cochon recherche d'ailleurs de nouveaux chasseurs pour couvrir l'ensemble des villes de La Réunion.