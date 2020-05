A la Une .. Rejet du plan de confinement : Qu’ont voté les sénateurs réunionnais ? Le Sénat a symboliquement rejeté le plan de déconfinement du gouvernement. Si les sénateurs français ont fait le choix de ne pas suivre le Premier ministre, la tendance est l’inverse chez nos élus locaux.





Sans surprise, Michel Dennemont du groupe LREM a voté en faveur de ce plan. L’ancien maire des Avirons s’est donc rangé derrière le vote de son parti.



Même choix pour Nassimah Dindar. L’ancienne présidente du Conseil départemental a voté pour ce plan. Un vote sans surprise pour la membre du Groupe Union Centriste, très proche idéologiquement de la LREM.



Le troisième vote pour est celui de Jean-Louis Lagourgue. Membre du groupe Les Indépendants - République et Territoires. L’ancien maire de Ste-Marie s’est donc prononcé pour un déconfinement comme proposé par le gouvernement.



Seule Vivianne Malet s’est abstenue de voter. L’ancienne adjointe à la mairie de St-Pierre a suivi le mouvement de son parti, Les Républicains, et n’a pas pris part au vote.



Pour rappel, Ils sont 4 à s’être exprimés et 3 d’entre eux ont voté favorablement le plan de déconfinement du gouvernement, contre une abstention.Sans surprise, Michel Dennemont du groupe LREM a voté en faveur de ce plan. L’ancien maire des Avirons s’est donc rangé derrière le vote de son parti.Même choix pour Nassimah Dindar. L’ancienne présidente du Conseil départemental a voté pour ce plan. Un vote sans surprise pour la membre du Groupe Union Centriste, très proche idéologiquement de la LREM.Le troisième vote pour est celui de Jean-Louis Lagourgue. Membre du groupe Les Indépendants - République et Territoires. L’ancien maire de Ste-Marie s’est donc prononcé pour un déconfinement comme proposé par le gouvernement.Seule Vivianne Malet s’est abstenue de voter. L’ancienne adjointe à la mairie de St-Pierre a suivi le mouvement de son parti, Les Républicains, et n’a pas pris part au vote.Pour rappel, le Sénat n'a pas validé lundi la stratégie de déconfinement du gouvernement à 89 voix contre 81 et 174 abstentions , avec une abstention "massive" des élus LR et un vote contre des groupes socialiste et communiste. Ce vote, comme celui de l’Assemblée nationale, a surtout une valeur symbolique et aucun impact sur le lancement du déconfinement, prévu à partir du 11 mai. Nicolas Payet Lu 1143 fois