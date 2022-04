Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Réinvente nout’ front de mer : la participation citoyenne au rendez-vous Des habitant·es de Saint-Paul viennent de participer à un atelier citoyen organisé à CIMENDEF ce mercredi 13 avril 2022. L’occasion pour eux de venir s’exprimer à propos de l’aménagement futur du front de mer.

Cette démarche participative voulue par la Municipalité s’inscrit dans le cadre de la concertation citoyenne Réinvente nout’ front de mer, lancée du 23 mars au 6 avril, sur le territoire.

Cette consultation est liée au Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Paul. La SEDRE met en œuvre ce PRU initié par la Ville depuis 2004. Ce vaste programme de réaménagement couvre l’ensemble du centre-ville de Saint-Paul (Pôle front de mer, Pôle Entrée de ville, Pôle Sud, Pôle centre).

PRU : Réinvente nout’ front de mer : la participation citoyenne au rendez-vous L’enjeu de la concertation citoyenne est de co-construire avec la population des projets pour faire de Saint-Paul une terre attractive et écologique tournée vers le développement durable.



Les citoyens s’expriment sur les aménagements à réaliser

Les citoyens présents à CIMENDEF ce 13 avril détaillent leurs préoccupations et leur vision de la ville de demain. Environnement, préservation des arbres situés sur la plaque des deux anciennes écoles Eugène-DAYOT et maternelle centre, place des piétons, modes de déplacements doux…

Plusieurs sujets sont abordés. Ce moment d’échange permet de partager ensemble les premiers enseignements de la concertation. L’idée est de poursuivre collectivement la réflexion sur les aménagements à venir.

PRU : Réinvente nout’ front de mer : la participation citoyenne au rendez-vous Cet atelier citoyen a aussi été retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville dans une logique d’ouverture et de transparence. La population a donc pu assister à ce débat à distance grâce à cette retransmission live. Vous pouvez revivre ce moment avec la vidéo ci-dessous.



Près de 500 contributions citoyennes ont été recueillies du 23 mars au 6 avril. Vous avez été nombreux à prendre part à ces échanges. Un questionnaire a aussi été mis en ligne pour recueillir les contributions de l’ensemble de la population.

La KAZ mobile PRU est aussi venue à la rencontre de la population sur le terrain, dans un esprit de proximité. Par ailleurs, Saint-Paul, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF, associe les plus jeunes à cette démarche participative. Car les enfants représentent les citoyens de demain. La Municipalité veut construire une commune pensée à hauteur d’enfant.



Associer les enfants à la réflexion Un questionnaire a également été mis en ligne pour recueillir leurs points de vue sur le front de mer de demain. Et enfin, le concours de dessin “Dessine ton front de mer” est aussi organisé jusqu’au 19 avril 2022. Il est gratuit et ouvert à tous les enfants du territoire, âgés de 5 à 15 ans.

Ils peuvent ainsi donner leur vision du front de mer dans 10 ans.

Les participants sont invités à déposer leurs plus belles esquisses à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, Place du Général-de-Gaulle, du lundi au jeudi de 8 à 16 heures et le vendredi de 8 à 15 heures.







