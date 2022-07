A la Une .. Réintégration des soignants non vaccinés: La Haute autorité de santé dit non

Dans un rapport rendu ce vendredi, la Haute autorité de santé se dit défavorable à la réintégration des soignants non vaccinés. Une décision justifiée par une nouvelle vague épidémique et la présence de "vaccins sûrs et efficaces".

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 14:55

Suite à une saisine du ministre de la Santé, la Haute autorité de santé (HAS) se dit favorable au maintien de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux. La HAS estime qu’en raison de l’efficacité des vaccins et des incertitudes liées à la 7e vague, "les données ne sont pas de nature à remettre en cause aujourd'hui cette obligation vaccinale."



Pour la HAS, "le contexte actuel marqué par une nouvelle vague épidémique due au sous-lignage BA.5 du variant Omicron" implique de maintenir cette mesure. De plus, il met en avant "la disponibilité de vaccins sûrs et efficaces face au variant Omicron après une première dose de rappel, en premier lieu contre les formes sévères, mais aussi contre les infections, participant ainsi à la limitation de la diffusion de l’épidémie."



Cette décision vient s’ajouter à la "ferme opposition" de l’Académie de médecine sur le sujet mardi dernier. De son côté, le Conseil scientifique se dit réservé sur cette réintégration en raison de la 7e vague. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, affirme que cette interdiction ne concerne que 75 médecins et pharmaciens et entre 2000 et 3000 infirmiers et aides-soignants.



Cette décision intervient le lendemain de la décision des parlementaires d’attendre la décision de la HAS. Cette demande a été formulée par l’opposition qui exige cette réintégration.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur