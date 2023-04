A la Une . Réintégration d’Adrien Quatennens : silence radio et dispense chez les LFI péi

Quel parti politique peut encore donner des leçons à un autre parti ? Pas avares en critiques vis-à-vis de l'exécutif et des autres groupes parlementaires, les Insoumis ont réintégré leur collègue Adrien Quatennens. Un choix qui fait jaser. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 18:21

Les 74 députés LFI avaient à se prononcer ce mardi sur la réintégration dans leur groupe parlementaire de leur collègue Adrien Quatennens, député du Nord.



Ce dernier avait fait l’actualité en fin d’année dernière après sa condamnation pour violences contre son ex-compagne. Hier, le parti politique de Jean-Luc Mélenchon a finalement fait savoir que "les conditions de la réintégration d'Adrien Quatennens sont réunies" puisque 45 députés ont voté en faveur de sa réintégration dans le groupe parlementaire de l’Assemblée, 15 contre et deux se sont abstenus.



Interrogés, les députés péi estampillés LFI Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard ont deux raisons différentes à invoquer pour garder le silence.



Le député de la 5ème circonscription effectue depuis quelques jours un voyage aux Antilles dans le cadre d'une mission parlementaire sur l'autonomie énergétique. Jean-Hugues Ratenon a donc eu une bonne excuse pour ne pas participer à ce vote qui se présentait comme un sujet toxique pour le parti des Insoumis. Quant à Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription, il se réfugie derrière la discrétion du vote à bulletins secrets pour ne rien laisser trahir de son choix.



L'exercice de réhabilitation du député Quatennens continue d'empoisonner la marche du groupe LFI et les premières critiques ont fusé de leurs propres alliés de la plateforme NUPES. En voici un florilège :

🔴 La décision du groupe LFI de réintégrer Adrien Quatennens est inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la gauche.



Le Parti socialiste considère qu'il ne peut plus être membre des instances de la #NUPES.



➡️ https://t.co/vXOf9864La pic.twitter.com/k71vrFdEpN — Parti socialiste (@partisocialiste) April 11, 2023

LA HONTE ! Voilà le patriarcat. Comment peut-on en être encore là en 2023... https://t.co/tM39Lb3JUn — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 11, 2023

Cette décision est une faute politique grave. Elle mine la crédibilité de toutes les formations politiques de gauche dans la lutte contre les violences sexuelles/sexistes. Nous devons être exemplaires. Dans les actes. Ne regardons pas ailleurs.#quatennenshttps://t.co/mSBKyAMOSV] — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) April 11, 2023

