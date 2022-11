Reims : Un automobiliste ivre fauche une famille

Le père, la mère et l’enfant ont été percutés par un automobiliste ivre aux alentours de minuit dans la nuit de samedi à dimanche.



Le fuyard a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce lundi 21 novembre pour blessures involontaires, conduite en état d’ivresse et délit de fuite.



La femme a été grièvement blessée, son pronostic vital est engagé. Son compagnon et l’enfant ont été plus légèrement blessés, mais sont encore en état de choc.