Reims: Décès d'un bébé de 13 mois martyrisé par ses parents

Un couple a été mis en examen hier à Reims et incarcéré pour avoir martyrisé et tué son enfant de 13 mois.



Le corps de la petite victime présentait des "dizaines de blessures de la tête aux pieds". Le procureur de la République de Reims a déclaré que le bébé "a été battu avec des câbles électriques".



Selon le journal L’Union de Reims, le bébé de 13 mois ne pesait que "6,2 kg" et souffrait de "dénutrition", était infecté par le VIH et "avait le scorbut".



Les deux parents, un Français de 34 ans né en Mauritanie et une Ivoirienne de 22 ans encourent la réclusion criminelle à perpétuité.