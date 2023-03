A la Une .. Réhane Gany sur la SMRC : Direction le ch’nord pour le plus austral des pilotes...

Nouvelle saison, nouvelle équipe, même voiture et mêmes objectifs pour le pilote réunionnais Réhane Gany. Il dispute cette saison encore la SMRC avec toutefois un programme élargi. Avec l’objectif principal de la victoire finale au terme des six épreuves inscrites au calendrier, le champion Junior 2021 et dauphin 2022 est désormais une valeur sûre de la discipline. Par NP - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 14:30

Pour l’exercice 2023, le jeune pilote de 21ans évoluera avec un nouveau navigateur. «Loris (Pascaud NDLR) sera à ma droite. Il a deux ans de plus que moi et dispose d’une expérience plus que confortable à bord de voitures très différentes, évoquait le pilote. Malgré ses 23 ans, il a déjà roulé dans de grosses voitures Rally2 et lors d’épreuves d’envergure internationale. Dans le cadre de l’élargissement de mon programme 2023, c’est un profil qui convient parfaitement.»



Alors que la première épreuve de la SMRC2023 se déroule cette semaine dans le Nord de la France à l’occasion de la manche d’ouverture du Championnat de France des Rallyes, l’équipage a eu l’occasion de caler leurs automatismes durant l’intersaison. «Bien évidemment nous avons fait plusieurs séances d’essais en préparation du Rallye du Touquet avec ma nouvelle équipe qui m’avait accompagné à la Réunion en 2022. Le point d’orgue de cette phase de préparation pour être parfaitement coordonnés a été le Rallye des Roches Brunes mi-février dans le Var avec notre Peugeot 208 couvée, préparée et suivie par CHL Sport Auto.»

L’objectif majeur du pilote reste évidemment de remporter en fin de saison le trophée SMRC qui lui a échappé de peu l’an passé. «Bien sûr que mon abandon au Var pour raison mécanique m’a laissé un goût d’inachevé mais c’est aussi ça la course. Cela décuple davantage encore ma méticulosité. Cette année supplémentaire en Rally4 me permettra de parfaire ma connaissance de mes propres limites. J’ai le sentiment d’avoir franchi un cap lors du Var. J’étais vraiment bien, à l’aise et en pleine confiance. J’ai pu repousser mes propres limites pour me rapprocher des limites de la voiture. C’était un sentiment incroyable même si au bout il y a eu cet abandon pour lequel rien ni personne n’est à blâmer. Ce n’était pas pour moi voilà tout. Nous démarrons une nouvelle saison et l’objectif est de poursuivre sur ce ressenti au Var 2022 », conclue le pilote avec un sourire.



La SMRC 2023 s’annonce cette année encore relevée avec d’excellents pilotes habitués des formules de promotion alors que Réhane dispute sa troisième saison dans l’hexagone dans le cadre de cette formule. La saison 2023 de la SMRC (Stellantis Motorsport Rally Cup) comporte six épreuves comptant pour le Championnat de France des Rallyes. Particularité 2023: une seule épreuve sur terre suite au retrait du Rallye Terre de Langres remplacé finalement par le Critérium des Cévennes.



La saison SMRC démarre donc par le Rallye du Touquet. Disputé du16 au 18 mars, la manche inaugurale propose 194 km sur asphalte. Deux étapes sont au programme à travers 14 épreuves de vitesse (7 terrains différents). La plus courte spéciale de 7km90 ouvrira les débats et sera à parcourir deux fois alors que la plus longue (22 km) à disputer également deux fois conclura la course samedi en fin d’après-midi. Réhane Gany et Loris Pascaud s’élancent avec le numéro 30 et précèderont tous les engagés de la SMRC.