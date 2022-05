Sport Réunion Réhane Gany reste en lice pour l’obtention du titre de la Stellantis Motorsport Rally Cup

Communiqué de l'équipe de Réhane Gany : Par N.P - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 15:35





"On est clairement déçus", affirmait le pilote. "Il y avait un bon coup à jouer puisque nous étions sur un bon rythme. Nous n’avions pas nominé cette épreuve 'double' et nous conservons donc un joker. Nous ferons en sorte que cette cinquième place soit le plus mauvais résultat de la saison."



Dans le cadre de la SMRC 2022, chaque pilote dispose de deux jokers sur l’ensemble de la saison qui compte 6 épreuves (2 terre, 4 asphalte). Le premier de ces joker est l’annulation du plus mauvais résultat lors du décompte final. En complément, le deuxième joker introduit cette saison est la nomination d’une épreuve 'double' lors du briefing. Le pilote qui nomine l’épreuve (une seule par an) voit son total de points de fin de rallye compter double.



"On reste évidemment en course", expliquait Réhane. "Pour ce qui nous concerne, on est se projette déjà vers l’avenir avec le Rallye des Vosges - Grand Est. C’est une épreuve que nous avons disputée l’an passé. C’était notre première confrontation dans la Cup et au moins nous connaissons une partie du tracé."



Afin de préparer au mieux ce rendez-vous, Réhane, Franck et le Lycée Saint Vallier auront l’occasion d’effectuer une séance d’essais. "Suite à notre victoire 2021 en U25, nous disposons cette année de deux voitures: une dévolue à la terre et l’autre déclinée en asphalte. Nous utiliserons donc le même châssis que pour le Touquet. Notre séance d’essais début Juin nous permettra de reprendre nos marques sur asphalte." 1 Hugo Louvel (U29) Sarrazin Motorsport 41 2 Réhane GANY (U29) Lycée Saint Vallier 35 3 Léo Rossel (U29) Rossel Compétition 28 4 Thibaud Cellier (U25) CHL Sport Auto 26 5 Terence Callea (U29) Sarrazin Motorsport 20 = Nicolas Domene (Exp) Trajectoire Racing 20 7 Charles Munster (U25) BMA Autosport 16 8 JL Debove (Expert) CiltiSport 12

