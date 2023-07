La grande Une Réhane Gany remporte le Tour Auto

Le pilote de la Citroën C3 s’impose haut la main sur le Tour Auto de La Réunion. Il le remporte à l’âge de 21 ans, comme son père. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 à 15:42

Le jeune Réhane Gany a dominé le 54e Tour Auto de La Réunion de la tête et des épaules. Il a pris le contrôle du rallye dès la première spéciale et est resté leader jusqu’à la fin de la course. Le pilote engagé au niveau national et qui vise une place sur le championnat international a montré l’étendue de son talent lors des trois jours de compétition.



Réhane Gany avait fort à faire sur le Tour Auto de La Réunion. Il était suivi par Thierry Law-Long, quintuple champion de La Réunion en titre, double vainqueur du Tour Auto et des deux premiers rallyes de la saison. Mais le Chinois Volant a perdu petit à petit du temps face à son adversaire. Le jeune pilote s’est retrouvé hors de portée du vieux briscard avant même la dernière journée du Tour Auto.







Un départ tonitruant



Le jeune a donné le ton dès le début du rallye avec un sans-faute : il remporte les trois spéciales du jour. Réhane Gany se réjouit notamment du tout premier temps scratch réalisé sur le tracé des 3 Bancs-RER sur La Montagne dans sa ville natale, à Saint-Denis.



Mais le pilote de la Citroën C3 ne lâche rien et montre qu’il est venu jouer aux avants-postes et se classe premier à La Montagne et à Vue Belle. À la fin de la journée, Réhane Gany assure qu’il est surtout venu s’entraîner et reste sur ses gardes à l’approche d’une journée de samedi qui s’annonce éprouvante.

Apprendre, s’adapter et écraser la compétition



Mais c’est durant la deuxième étape du Tour Auto que Réhane Gany montre vraiment l’étendue de ses talents. La journée est la plus difficile de la compétition avec sept spéciales en tout. Et le pilote de la Citroën C3 a donné le ton dès le début de la journée avec un scratch sur un tracé qui fait partie des grands classiques du rallye à La Réunion : Les Radiers. Dans le jardin de Stéphane Sam-Caw-Frève et face à des adversaires très rodés que sont Thierry Law-Long et Damien Dorseuil, Réhane Gany a su tirer son épingle du jeu.



Après ce premier défi relevé, les spéciales du Sud Sauvage ont été négociées méthodiquement par le jeune pilote. Après des premiers passages de “reconnaissance” sur les tracés de La Crète et des Lianes où Thierry Law-Long a inscrit des scratchs, Réhane Gany a mis les gaz lors des spéciales retour. Il améliore ses chronos d’environ 10 secondes à chaque fois. Après avoir dans un premier temps observé et étudié les tracés que les ténors connaissent quasiment par cœur, le jeune pilote a ensuite mis en pratique à bon escient ce qu’il avait appris.



Et même en pleine nuit, Réhane Gany a montré que sa préparation, l’osmose avec son copilote et sa Citroën C3 est à son paroxysme. Il signe encore deux scratchs aux Colimaçons à Saint-Leu.



