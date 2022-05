A la Une .. Réhane Gany fin prêt pour la première épreuve du Stellantis Motorsport Rally Cup

Le pilote réunionnais Réhane Gany dispute ce week-end la première épreuve terre dans le cadre du SMRC (Stellantis Motorsport Rally Cup). Vainqueur du U24 du volant 208 en 2021, les objectifs et les attentes sont à la hausse cette année. Désormais engagé dans le classement toutes catégories, le pilote affronte des pilotes disposant d’une grande expérience sur cette surface. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 08:54

"Avec Franck (Le Floch NDLR), mon copilote, nous avions disputé cette épreuve l’an passé", rappelait le jeune pilote de 20 ans. «Afin de la préparer au mieux, nous avons effectué une séance d’essais ce Jeudi. Nous avons totalisé une cinquantaine de kilomètres sur un terrain gras mais l’essentiel était de reprendre contact avec l’équipe et valider le passage de la Peugeot 208 Rally4 fournie par Peugeot Sport et suivie par le lycée Saint Vallier de l’asphalte à la terre.»



Grâce à leur titre de l’an passé, Réhane et Franck disposent d’une voiture neuve et il était essentiel de déverminer la voiture en conditions terre et trouver certaines solutions leur permettant de performer au mieux. «A vrai dire je n’ai aucune inquiétude concernant le niveau de préparation de l’équipe du lycée. Ils sont d’une précision et d’une efficacité remarquable. Lors des essais les conditions étaient vraiment grasses et là en arrivant au Castine, elle est comme neuve. Ils sont très minutieux.»



Avec une auto parfaitement préparée, l’équipage est évidemment au diapason. "Certaines spéciales de l’an passé sont de nouveau au programme. Néanmoins deux nouveaux tracés sont programmés demain et c’est une grande inconnue. Je n’ai que très peu d’expérience sur cette surface (NDLR : 3 départs en rallye terre, 395km parcourus pour 29 spéciales disputées). Certains de mes concurrents directs seront sans doute plus vite en action. En ce qui nous concerne, l’objectif reste de marquer de gros points et se battre le plus haut possible. Pour réussir, il faudra être parfaitement concentrés dès les recos du matin pour avoir de bonnes notes et partir en course en confiance".



Le Rallye Castine Terre d’Occitanie compte pour le Championnat de France des Rallyes sur Terre et la Stellantis Motorsport Rally Cup. L’épreuve se déroule en deux étapes avec deux boucles de trois spéciales le Samedi 7 Mai (88km face à la montre) et deux boucles de deux spéciales le Dimanche 8 Mai (49km400 d’épreuve). Un parc d’assistance se situe entre les reconnaissances et la course ainsi qu’entre chaque boucle.



L’équipage Réhane Gany/Franck Le Floch s’élancent avec le numéro 28 et disputent le CFRT et la SMRC.