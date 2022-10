Réhane Gany à la Stellantis Motorsport Rally Cup : Retour à l’asphalte aux Cévennes...

Le critérium des Cévennes est l’une des épreuves emblématiques historiques du Championnat de France des Rallyes asphalte. Cette année encore, LE rendez-vous automnal servira de support à la Stellantis Motorsport Rally Cup. Cette formule monotype aborde toujours cette épreuve de spécialistes avec la plus grande circonspection d’autant que les conditions météo y sont pour le moins variables avec une époque propice aux "épisodes cévenoles" qui emmènent fortes pluies et lourdes voire très lourdes averses qui ont contraint à plusieurs reprises l’organisateur à mettre un terme à l’épreuve en pleins débats.



Petite nouveauté de poids cette année puisque la SMRC autorise les concurrents à utiliser des pneus "full wet" dans le package nominé avant le départ. Le réunionnais avait été piégé l’an passé par des conditions diluviennes en l’absence de ce type de gommes.

Réhane Gany s’aligne cette année en leader de la coupe et sera flanqué du numéro 24 sur les portières de sa voiture préparée par la section technique du lycée Saint Vallier. Il sera donc le premier des deux roues motrices traction à s’élancer derrière les Rally2, Rally3 et surpuissantes propulsion de la marque dieppoise. Réhane aura donc la lourde charge de tracer la ligne des tractions sur des spéciales traditionnellement grasses aux cordes parfois profondes.



Son navigateur habituel Franck Le Floch laisse le baquet de droite à Frédéric Vauclare puisque "la voix" habituelle du pilote est retenue pour un attendu et magnifique évènement familial. Frédéric est un copilote expérimenté avec plus de 300 départs dont de nombreuses courses à bord de véhicules de pointeaux côtés de Raphaël Astier et Julien Sauier notamment. Ce sera toutefois la première course du quinqua à bord d’une Peugeot 208 Rally4. Le pilote évoluera quasiment à domicile à l’occasion de cette avant-dernière confrontation de la saison. "Nous avons effectué une très bonne séance d’essais avec la voiture en trouvant quelques petites choses notamment pour les conditions grasses." relatait le pilote. "Du fait de ma position de leader, l’objectif est évidemment de conserver cette place en se battant aux avant-postes à chaque fois que possible. Le critérium des Cévennes est une épreuve 'à part' avec de véritables spécialistes de cette course si atypique. Avec des sections alternant le très vite et le technique à flanc de falaises, les Cévennes présentent également de nombreux changements de revêtements encore plus délicats à aborder si la météo s’en mêle."



Le Critérium des Cévennes 2022 se dispute en deux étapes les 28 &29Octobre.Letracécomporte 13 épreuves de vitesse (9 terrains différents) pour un total de 196km17 de course. Le plus long tracé est un monument de 38km63 (ES12) qui gardera l’incertitude totale jusqu’à l’arrivée finale.



1-Réhane Gany 91 points

2-Léo Rossel 64 points

3-Terence Callea 63 points