Rubrique sponsorisée Réhabiliter les plages de pontes pour préserver les tortues marines

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 18:42





Parmi les enjeux, ont été évoquées la lutte contre l’érosion et la réhabilitation des plages de pontes pour les tortues marines.

Les acteurs associatifs, privés et institutionnels qui œuvrent collectivement en ce sens se sont réunis pour partager leurs expériences et échanger sur ces sujets importants.



Pour rappel, les tortues marines viennent pondre sur la plage de naissance de la tortue femelle. Il est donc primordial, pour la survie de l’espèce, de maintenir ces plages de ponte.



Au niveau de Saint-Leu, Nicolette Zitte, Conseillère municipale déléguée à l’environnement marin et à la qualité de l’eau a rappelé l’engagement de la collectivité en faveur de la protection du littoral.



Elle a mis en avant le travail réalisé par les élèves de l’Aire Marine Educative (AME). Au-delà de la sensibilisation à la protection de l’environnement marin, les enfants participent régulièrement aux opérations de plantation de veloutiers sur les plages, une action efficiente dans le cadre de la réhabilitation des plages de pontes. Plusieurs acteurs interviennent sur le sujet et l’accent a été mis également sur la contribution des associations, à l’instar de la structure « Piton Saint-Leu Lèv’ la tête » qui travaille à la fois sur Saint-Leu mais aussi à Cap Champagne, à Saint-Paul. C’est d’ailleurs sur ce site qu’une visite de terrain a eu lieu ce matin pour voir de visu l’opération de replantation. L’ensemble des acteurs a salué le travail réalisé par les agents au service de cette noble cause.

Sous l’égide du Centre d’Etudes et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM), avec l’ensemble des partenaires, a débuté ce lundi, à Saint-Gilles, un séminaire sur la préservation du littoral de La Réunion.Parmi les enjeux, ont été évoquées la lutte contre l’érosion et la réhabilitation des plages de pontes pour les tortues marines.Les acteurs associatifs, privés et institutionnels qui œuvrent collectivement en ce sens se sont réunis pour partager leurs expériences et échanger sur ces sujets importants.Pour rappel, les tortues marines viennent pondre sur la plage de naissance de la tortue femelle. Il est donc primordial, pour la survie de l’espèce, de maintenir ces plages de ponte.Au niveau de Saint-Leu, Nicolette Zitte, Conseillère municipale déléguée à l’environnement marin et à la qualité de l’eau a rappelé l’engagement de la collectivité en faveur de la protection du littoral.Elle a mis en avant le travail réalisé par les élèves de l’Aire Marine Educative (AME). Au-delà de la sensibilisation à la protection de l’environnement marin, les enfants participent régulièrement aux opérations de plantation de veloutiers sur les plages, une action efficiente dans le cadre de la réhabilitation des plages de pontes. Plusieurs acteurs interviennent sur le sujet et l’accent a été mis également sur la contribution des associations, à l’instar de la structure « Piton Saint-Leu Lèv’ la tête » qui travaille à la fois sur Saint-Leu mais aussi à Cap Champagne, à Saint-Paul. C’est d’ailleurs sur ce site qu’une visite de terrain a eu lieu ce matin pour voir de visu l’opération de replantation. L’ensemble des acteurs a salué le travail réalisé par les agents au service de cette noble cause.



Publicité Publicité