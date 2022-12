Construit en 1990 pour les jeux des hauts de l’époque, le stade Adrien Robert est le complexe sportif municipal le plus utilisé de la Ville. Il est constitué d’un terrain entouré d’une piste d’athlétisme en cendrée composée de plusieurs couloirs. Il dispose d’une tribune de 200 places surplombant le terrain et de vestiaires.



Les travaux consisteront à :

• Rénover la surface engazonnée du terrain de football existant. Elle comprend, le décapage sur 20 à 30 cm de la chape de terre pour améliorer l’aération et le drainage de la surface de jeux et de repiquage des zones à resurfacer l’apport de nouveau matériau filtrant.

• Remplacer la piste d’athlétisme en revêtement stabilisé scorie par un revêtement enrobé.

• Reprendre l’éclairage du stade par la technologie LED moins énergivore

• Aménager un terrain de grand jeux synthétique pour permettre l’entrainement et l’accès régulier des scolaires ;

• Rénover des vestiaires et des sanitaires par la mise en œuvre d’isolation thermique et de chauffe-eau solaire.

« Le projet de réhabilitation du stade Adrien Robert qui nous réunit ce matin se retrouve au carrefour de plusieurs de nos ambitions régionales.



D’abord, le sport est un élément moteur des nouvelles ambitions que nous portons notamment pour l’épanouissement de notre jeunesse. Parce que la vie sportive dans chaque territoire et chaque commune, avec ses clubs, ses événements, ses infrastructures sont tout autant des plateformes qui peuvent faciliter un processus d’intégration des jeunes générations.

Notre devoir, à nous responsables des politiques publiques, est de leur offrir ce partage de valeurs qui sont celles du sport et de l’idéal de participation et de compétition, mais aussi de tolérance.



Le sport n’est plus seulement le sport, il est un fait social qui doit être plus que jamais facteur de lien social. L’enjeu n’est plus celui des seuls sportifs, il concerne à des titres et des degrés divers tous les acteurs de la vie sociale. Il s’agit, parfois, de former de futurs championnes et champions.



Nous sommes donc heureux et fiers d’avoir pu accompagner la commune de la Plaine des Palmistes, via l’activation des fonds européens, dont la Région est autorité de gestion. Ce sont près de 2,6 millions d’euros qui ont été engagés sur les fonds FEDER, soit près de 90 % du coût total du projet. Ce sont des sommes importantes. Voyez-y le signe d’une vraie ambition. »

Amandine RAMAYE



🇪🇺 Montant des opérations (travaux et études) 2 917 045,63 € HT financé à hauteur de 90% par l’Europe soit 2 625 341,07 € HT