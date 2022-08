Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Réhabilitation du gymnase et de la salle polyvalente de la Chaloupe

Livré en 1992 et réhabilité partiellement en 2005, cet équipement situé à la Chaloupe Saint-Leu accueille principalement et de façon permanente les compétitions sportives de volley-ball, handball, basket-ball, escalade, ainsi que les activités liées à la pratique sportive dispensées par les établissements scolaires situés à proximité (Collège de la Chaloupe, écoles élémentaires et maternelles de la Chaloupe).



Une salle polyvalente associée accueille également des manifestations familiales telles que mariages, communions, baptêmes…



L’état actuel du bâtiment nécessite une réhabilitation globale ainsi qu’une remise aux normes complète des installations et de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.



De plus, un diagnostic de la structure commandé à un bureau d’étude spécialisé a révélé une importante corrosion avec perte de matière de la base des pieds de poteaux métalliques de la façade côté mer.



Ainsi, les travaux de réhabilitation vont concerner :



La reprise de la structure métallique du bâtiment,

La révision complète de la toiture,

La réhabilitation des vestiaires/sanitaires du gymnase,

Le remplacement de certaines menuiseries,

La remise aux normes des installations électriques,

La remise aux normes vis-à-vis de la sécurité des personnes,

Le traitement de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap,

L’optimisation des espaces de rangement du gymnase,

La création de rangements pour la salle polyvalente,

La restructuration de l’office,

La reprise des faux plafonds de la salle polyvalente,

La peinture de l’ensemble.



ELEMENTS FINANCIERS



L’estimation prévisionnelle de l’opération est de 1 300 000 € HT (1 410 500 € TTC), comprenant :



1 205 896 € HT (1 308 397 € TTC) de travaux,

et 94 000 € HT (101 990 € TTC) d’études et de provision pour les imprévus.



L’opération bénéficie du soutien à l’investissement public local (DSIL) à hauteur de 560 000 € de participation de l’Etat.



INTERVENANTS



Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAINT-LEU

Maître d’œuvre : Groupement EGIS/ARCHITEX/AcoustB

OPC (Ordonnancement, Pilotage et coordination) : DARDEL INGENIERIE

CSPS : SOCOTEC

Contrôle Technique : APAVE

Entreprises :

LOT 1 (gros-œuvre, VRD, étanchéité, charpente, couverture) : CMI (597 748,20 €TTC)

LOT 2 (menuiserie, métallerie, mobilier) : CMR (78 947,31 € TTC)

LOT 3 (faux-plafonds, cloisons, peinture, sols) : SOREPLAC (417 843,28 € TTC)

LOT 4 (électricité) : K2E (138 617 € TTC)

Lot 5 (plomberie) : SANIT-SOL (75 240 € TTC)



PLANNING PREVISIONNEL



Ordre de service de démarrage de la période de préparation : 12 juillet 2022

Ordre de service de démarrage des travaux : 16 août 2022

Durée des travaux : 8 mois hors période de préparation et hors congés légaux du BTP

Fin prévisionnelle des travaux : mai 2023

Commission de sécurité : juin 2023

Equipement : juin 2023

Ouverture au public : juillet 2023









