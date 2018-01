Réhabilitation des sites de ponte des tortues marines

Les animations « Accueil Loisirs Sans Hébergement » vont bon train à Saint-Paul. Parmi les temps forts, plusieurs actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, et de réhabilitation des sites de pontes des tortues marines à travers la végétalisation d’une partie de la plage du Cap Lahoussaye sont organisées. Et ce, en collaboration avec le Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM).



Le premier atelier de production de plantes à la pépinière communale de Cambaie ce lundi 8 janvier s’est très bien déroulé. Les enfants du Centre de Loisirs Evenor Lucas (25 marmailles) ont ainsi produit 60 pots (20 Lianes, 20 Manioc Marron, 20 Veloutier).