Economie Regrouper ses services sur une seule plateforme ? La start-up réunionnaise ADL y travaille !

Relier tous ses réseaux sociaux et ses services de streaming en ligne comme Netflix, Deezer, OCS sur une seule plateforme. C'est la promesse faite par ADL (pour "All Damn Life), un portail créé par un jeune startuper réunionnais, Tommy Montégu, qui souhaite lancer son projet début 2020. Il est en phase de test actuellement.



Informaticien de profession, Tommy Montégu a eu l'idée d'ADL lorsqu'il travaillait en entreprise sur un projet de gestion centralisée des applications utilisées par sa société pour éviter que les personnes aient plusieurs mots de passe à retenir. "Je me suis demandé pourquoi il n'existerait pas quelque chose comme ça pour le grand public", lance le jeune homme.



Après une étude de marché, le startuper s'est rendu compte que les internautes péi connaissaient la majorité des applications de streaming comme Netflix, OCS, Deezer ou encore Amazon Prime Vidéo mais n'osaient pas y souscrire "en raison du prix mais aussi par peur de donner trop d'informations personnelles", explique le jeune homme. "Les Réunionnais connaissent ces services mais sont encore réticents sur le fait de payer plusieurs services et cumuler ainsi des abonnements. C'est ce cumul que je veux faire sauter".



All Damn Life (ADL) est un portail web qui regroupe plusieurs services payants tels que Netflix, Deezer ou ePresse.fr, le tout à un tarif réduit (à partir de 26 euros pour le pack de base contenant un accès à une plateforme de vidéo et streaming, un accès à une plateforme de streaming de musique, la connexion à ses réseaux sociaux et des réductions en ligne ). "Ce portail regroupe différentes tuiles en fonction de l'application. En cliquant sur une d'elles, on est connecté à notre service, à l'image des tuiles de Windows 8", explique-t-il.

D'autres services comme un gestionnaire de mots de passe ou encore la mise à disposition d'un coach sportif en ligne seront intégrés ultérieurement dans le pack ADL. Tommy Montégu souhaite également à terme intégrer des services locaux comme nouloutou, Zeewa ou encore monticket.re à sa plateforme. "Le but est d'avoir toutes les applications que l'on peut utiliser dans la vie quotidienne dans un seul abonnement qu'on paierait moins cher", explique le fondateur d'ADL.



S'il reconnaît qu'il est actuellement "compliqué" de contacter les majors américaines du streaming comme Netflix ou Spotify, Tommy Montégu mise en attendant sur des services nationaux comme Deezer ou OCS, et même locaux comme OI Films (une plateforme de vidéos en ligne sur l'océan Indien) pour compléter son offre et la rendre attrayante auprès des Réunionnais. "Ma plateforme va partir sur un mode un peu grossiste c'est-à-dire que je vais acheter des abonnements en lot avec des fournisseurs et les revendre à des prix compétitifs au public, à l'image de ce que fait OCS avec des professionnels", précise-t-il.



Pour le lancement de la plateforme, seuls les services de streaming seront disponibles. "Je compte intégrer un service de coach sportif et gestion de mots de passe comme Dashlane en janvier 2020", termine l'entrepreneur.

