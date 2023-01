A la Une .. Règles de bienséance : Une experte déconseille d’envoyer des messages à ses proches ou collègues après 21 heures

Pour ne pas déroger aux règles de bienséance, une experte en bonnes manières déconseille d’envoyer des messages à ses proches et collègues après 21 heures. Par N.P - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 15:15

Bien que le monde de la technologie ait évolué de sorte à ce que tout le monde puisse désormais communiquer de façon instantanée et à toute heure, l’experte en bonnes manières Liz Wyse a partagé son avis sur cette pratique à The Mirror.



Le site en ligne ferocee.com rapporte que l’experte préconise de ne jamais envoyer de message à une heure tardive. Selon elle, les utilisateurs seraient si aveuglés par la capacité de communiquer à toute heure qu’ils en oublient les règles de politesse. Pour Liz Wyse, il serait malvenu et impoli d’appeler ou d’envoyer un message à une personne tard le soir.



D’après l’experte, les gens profitent du soir pour se déconnecter du stress de leur journée, se retrouver en famille et se détendre. C’est ce que la majorité des personnes font à partir de 21 heures. Voilà pourquoi utiliser Messenger et WhatsApp à partir de cette heure est nocif non seulement pour vos proches mais aussi pour vous.



De plus, communiquer avec une autre personne à une heure aussi tardive perturbe son cycle de récupération et le vôtre également, a expliqué Liz Wyse.