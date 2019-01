Communiqué Réglementation de la pêche au capucin nain





• Pour les pêcheurs professionnels :

Entre le 1er janvier et le 30 avril, la pêche peut être pratiquée tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche inclus, y compris les jours fériés, comme suit :

- du 1er janvier au 31 janvier 2019 pour des prélèvements d'appâts limités à 3 kg par pêcheur et par jour, la vente du capucin nain est strictement interdite durant cette période.

- du 1er février au 30 avril 2019, pour des prélèvements destinés à servir d'appâts ou à la vente.

La pêche ne peut être pratiquée que de 4 heures à 9 heures du matin.



• Pour les pêcheurs de loisir (hors de la réserve naturelle marine de La Réunion) :

Du 1er février au 30 avril, les vendredi, samedi et dimanche à l’exception des jours fériés. La pêche ne peut être pratiquée que de 5 heures à 9 heures du matin.



• Pour les pêcheurs traditionnels (à l’intérieur de la réserve naturelle nationale marine) :

Du 1er février au 30 avril, les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à l’exception des jours fériés. La pêche ne peut être pratiquée que de 5 heures à 9 heures du matin.



Les contrevenants qui ne respectent pas ces règles mettent des ressources en péril et s'exposent par conséquent à des amendes pouvant aller jusqu'à 22.500 € (cf. article L945-4 du code rural et de la pêche maritime), voire à des poursuites devant les tribunaux.



La DMSOI invite les pêcheurs professionnels ou de loisir pratiquant ce type de pêche à consulter les arrêtés préfectoraux :

• • n°1742 du 15 juillet 2008 modifié pour la pêche professionnelle,

• n°1743 du 15 juillet 2008 modifié, pour la pêche de loisir,

• n°4038 du 26 novembre 2007 modifié, pour la pêche traditionnelle exercée à titre de loisir dans le périmètre de la réserve naturelle marine (*).



(*) si détenteur de la carte de pêche traditionnelle, carte attribuée chaque année fin décembre pour l’année suivante, aux personnes qui en font la demande et domiciliées dans l’une des 5 communes bordant la réserve naturelle (Saint-Paul, Saint-Leu, Trois-Bassins, Les Avirons et Etang Salé).



Les arrêtés sont consultables sur le site internet de la DMSOI



Contact : Direction de la mer sud océan Indien (DM SOI) : 0262 901 960





