Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Règlement jeu concours “Mes Vacances à Saint-Leu”

Article 1 – Organisation du jeu-concours « Concours Photos Instagram – Mes Vacances à Saint-Leu » Le jeu concours est organisé par la Mairie de Saint-Leu, située 58 avenue Général Lambert, 97436 Saint-Leu, BP1004 Saint-Leu Cedex, Ile de La Réunion.

Le jeu-concours « Concours Photos Instagram – Mes Vacances à Saint-Leu » est désigné ci-après comme « le concours, le jeu, le jeu-concours ».

La Ville de Saint-Leu est désignée ci-après comme « l’organisateur ou collectivité organisatrice ». Le participant du jeu est désigné ci-après comme « le participant, l’utilisateur, le contributeur, le joueur ». Le votant est désigné ci-après comme « le votant ».

Le gagnant du concours est désigné ci-après comme « le gagnant ».

Les informations relatives au jeu concours seront diffusées sur la page Instagram de la Ville de Saint-Leu et sur le site internet : instagram.com/villedesaintleu et saintleu.re.

Article 2- Conditions de participation Ce jeu est ouvert à toute personne physique ou majeure, ou mineure sous la tutelle d’un parent. Une seule participation est autorisée par personne physique. Sont exclus de toute participation au présent concours et du bénéfice de toute récompense, les agent(e)s de la collectivité organisatrice.

La photographie envoyée doit représenter les vacances du joueur à Saint-Leu.

Le participant est l’auteur de la photo qu’il propose et par conséquent, est titulaire exclusif des droits de propriété.

Il consent à ce titre que la photo puisse être exposée et/ou publiée sur tout support de communication de la collectivité organisatrice.

Il a obtenu l’autorisation préalable des personnes identifiables sur la photo ou de la personne propriétaire du bien représenté.

En envoyant une photographie dont il est l’auteur, représentant ses vacances à Saint-Leu, le participant entre automatiquement dans le concours et s’engage à céder à l’organisateur tous droits concernant cette photographie qui devient donc libre de droits.

La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation desdites photos.

À des fins de mise en page et de conception les participants acceptent que les photographies puissent être recadrées au besoin.

Article 3 – Modalités de participation Phase de dépôt des photographies des vacances à Saint-Leu : du 7 juillet 2021 à 10h au 31 juillet 2021 à 20h.

Le participant doit :

– S’abonner à la page Instagram de la Ville de Saint-Leu

– Liker le post du jeu concours

– Partager le post en story en mentionnant obligatoirement la ville de saint-leu

– Envoyer à l’organisateur une photographie de ses vacances à Saint-Leu par message privé sur la page Instagram de la ville de Saint-Leu, avec son nom, prénom et adresse postale.

Sont autorisés le recadrage, le traitement noir et blanc, les modifications de certains paramètres ainsi que le renforcement de la netteté, la retouche localisée et l’élimination des bruits, pour autant qu’ils n’altèrent pas le message de l’image. Les participants ne devront pas faire figurer de filigrane ou signature sur les photos.

Une seule photographie par participant est acceptée. Tout participant adressant à l’organisateur plus d’une photographie se verra automatiquement exclu du concours.

Phase de vote du public : dès la publication de la première photo par l’organisateur jusqu’au lundi 9 août 2021 à 11h.

Le votant se rend sur la page instagram de la ville de Saint-Leu instagram.com/villedesaintleu et vote pour sa (ses) photographie(s) favorite(s) en cliquant sur le coeur, au-dessous desdites photographies.

La définition du gagnant se fera parmi l’ensemble des participants dont les candidatures répondront aux critères de sélection et dont la photographie aura recueilli le plus grand nombre de votes (soit le plus grand nombre de « J’aime »).

Clôture des votes : lundi 9 août à 11h.

Annonce du gagnant : lundi 9 août 14h.

La photographie gagnante sera affichée dans un post « Gagnant concours photos – Mes Vacances à Saint-Leu ».

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Instagram, Google, Apple ou Microsoft.

La phase de vote du public se déroulant sur la plateforme instagram.com, en aucun cas Instagram ne saurait être tenu responsable en cas de litige lié au jeu. Instagram n’est ni organisateur, ni parrain de l’opération.

Article 4 – Désignation du gagnant Le gagnant sera le participant dont la photographie aura recueilli le plus grand nombre de like sur la page instagram.com/villedesaintleu à la date du lundi 9 août à 11h.

Le gagnant sera contacté par message privé Instagram le lundi 9 août 14h lui confirmant son gain et les modalités pour en bénéficier.

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai d’une semaine à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera conservé par l’organisateur.

Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’utilisation de son nom, prénom pour la publication des résultats pour une durée indéterminée, sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le lot gagné.

Article 5 – Attribution de la récompense Le gagnant bénéficie d’une récompense attribuée par la Ville de Saint-Leu. Cette récompense ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature ni à la remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.

La récompense ne pourra en aucun cas être échangée contre sa valeur en espèces ou contre toute autre dotation.

La collectivité organisatrice ne saurait être tenue responsable pour l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, de la récompense par le gagnant.

Le nom du gagnant sera publié directement sur la page Instagram de la Ville de Saint-Leu et le gagnant sera averti par message privé Instagram.

L’organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défaillances techniques quant à cette notification électronique de gain.

La notification officielle et personnalisée d’attribution de la récompense au gagnant avec le descriptif et les modalités de retrait lui seront envoyées par message privé Instagram.

Article 6 – Elimination de la participation Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

De même, entraînent l’élimination du concours, l’utilisation d’images qui porteraient atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, les photos à caractère pornographique, incitant à la haine, au racisme, discriminantes, faisant l’apologie du terrorisme, la promotion de l’usage du tabac, de l’alcool, de stupéfiants, de la prostitution ou de toute autre nature, réprimée par les lois en vigueur.

Afin d’éviter toute concurrence déloyale, les images messages destinés à faire la promotion directement ou indirectement d’un commerce ou d’un produit ne sont pas autorisées. De même, l’utilisation du concours à des fins politiques et/ou de propagande électorale est interdite.

Le participant ne pourra pas contester la décision de l’organisateur, la décision de l’organisateur est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier.

Article 7 – Protection des données personnelles Les informations sollicitées pour la participation au jeu concours, du 7 juillet 2021 au 8 août 2021 à 14h, sont obligatoires pour gérer toute participation au jeu par la collectivité organisatrice.

Les informations recueillies pourront faire l’objet d’un traitement informatique et être utilisées par la collectivité organisatrice pour la publication des résultats du jeu ou à des fins statistiques.

Les participants disposent sur les informations collectées d’un droit d’accès, de rectification ainsi que d’un droit d’opposition.

Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez écrire à la Mairie de Saint-Leu, 58 avenue Général Lambert, 97436 Saint-Leu, Ile de La Réunion.

Article 8 – Dépôt du règlement Le présent règlement peut être obtenu, sur simple demande, à l’adresse de la collectivité organisatrice, spécifiée à l’Article 1, pendant toute la durée du jeu.

Article 10 – Juridictions compétentes Le présent règlement est soumis à la loi française. Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis au tribunal territorialement compétent, à savoir de Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, La Réunion. Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, l’accepter sans réserves et s’y conformer pleinement.







Dans la même rubrique : < > Succès du bazar Bio à la SHLMR Portail Leu Réseau de Lecture Publique en juillet