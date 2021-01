A la Une . Règlement de comptes en famille dans un restaurant de Langevin

Oncle et neveu se sont retrouvés ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour des faits de violences. Coups de poing et de pied ont plu sur celui qui n’est pas totalement accepté dans la famille. Par PB - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 18:25 | Lu 1677 fois

Le différend entre l'oncle, 43 ans, et son neveu, qui se trouve être en couple avec une de ses nièces, a dérapé le 6 décembre dernier. Les deux hommes se croisent dans un snack à Langevin. L'oncle n’aime pas l’attitude de son neveu qui le fixe.



Excédé, le quadragénaire tente de lui assener un coup de pied, se manque et chute au sol. C’est la goutte qui fait déborder le vase. A force d’humiliation, il a "craqué", explique-t-il.



Le quadragénaire veut en découdre et en finir. Alors que son neveu tente de partir, lui s’empare d’un sabre dans la voiture. Le jeune homme n’a d’autre choix que de se réfugier dans un restaurant mais c’était sans compter la détermination de son oncle.



Ils s'y mettent à plusieurs



Même si son fils parvient finalement à le désarmer, l'oncle fonce dans le restaurant pour frapper son neveu. Et il ne sera pas le seul à participer au passage à tabac, un autre neveu et son fils y vont également de leurs coups de poing et de pied sur l'adolescent. Les images de la scène attestent d’un déchaînement de violence aussi intense que bref. 30 jours d’ITT sont délivrés à la victime.



A la barre, l'oncle, tête baissée, reconnaît qu’il "n’a pas su se maîtriser". Le neveu qui l'a aidé dans son règlement de comptes, âgé d’à peine 18 ans, déclare qu’il a seulement voulu aider son oncle tout comme son fils qui a été renvoyé devant un tribunal pour enfants.



Sans vraiment éclairer le tribunal sur les raisons de ce différend familial, l'oncle a écopé de 18 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire de 24 mois. Les juges ont également prononcé l'obligation de soins, d'indemniser la victime et de réparer les dégâts. Le quadra a aussi l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de porter une arme durant 3 ans. Le neveu qui a épaulé son oncle écope de la même peine sauf pour ce qui est de l’obligation de se soigner.