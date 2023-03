Règlement Local de Publicité : la Ville présente la phase de “diagnostic”

Ce mardi 21 mars et ce mercredi 22 mars 2023, la Ville de Saint-Paul présente dans le cadre de son Règlement Local de Publicité, la phase de diagnostic du territoire aux acteurs de la ville : administrés, élu(e)s de la Ville, associations, professionnels de l’affiche, partenaires et publics associés.



Deux réunions se sont tenues dans le cadre du Règlement Local de Publicité (RLP). La première réunion publique s’est déroulée dans l’amphithéâtre de Cimendef le 21 mars et réunissait le grand public : administrés, professionnels de l’affichage, associations… Une seconde réunion était organisé ce mercredi 22 mars à destination des partenaires et publics associés, principalement les institutions et autres collectivités. Saint-Paul constitue une Ville exceptionnelle. Plusieurs spots de la biodiversité se conjuguent et font de notre un territoire un joyau de La Réunion. “Nous travaillons à faire de Saint-Paul une ville moderne, écologique et engagée dans la transition écologique. Cet engagement est plus que jamais une préoccupation majeure, c’est en ce sens que nous proposerons très rapidement notre plan sobriété. Par ailleurs, la lutte contre les nuisances visuelles a été totalement délaissée ces dernières années nous nous somme engagés à reprendre ce sujet en main, c’est pourquoi en lien étroit avec les services municipaux nous travaillons depuis plusieurs mois à l’élaboration du Règlement local de Publicité”, confie l’élu délégué à la biodiversité Michel CLÉMENTE.



L’objectif est la mise en application de ce Règlement à la fin 2023. L’enjeu est de concilier la liberté d’affichage avec la protection du cadre de vie et notamment du paysage, qu’il soit naturel, bâti, urbain, péri-urbain ou naturel. Notre objectif est d’être en phase avec les enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux et cela en cohérence avec nos concitoyens. Cette action réduira les nuisances visuelles, les consommations énergétiques et permettra de concilier la protection du cadre de vie des habitants.



Ces deux réunions ont ainsi pour objectif de présenter la première étape du RLP saint-paulois : le diagnostic du territoire. Le règlement local de publicité, le cas échéant intercommunal, permet aux collectivités territoriales d’adapter la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux enjeux locaux et à la réalité des territoires. Romain FERRAND du bureau d’études Go Pub Conseil, conseiller urbaniste, a présenté cette première étape qui marquera les prochaines séquences de travail.



À compter du 1er janvier 2024, la publicité extérieure devient la compétence exclusive du Maire. Pour répondre aux spécificités de son territoire et aux enjeux locaux, si le premier magistrat souhaite aller au-delà des interdictions et prescriptions posées par le code de l’environnement, il a la possibilité d’élaborer un Règlement local de publicité (RLP).



Sur le territoire saint-paulois, il a été dénombré 1 000 pré-enseignes dont 75% de publicités sont scellées au sol, 25% sont posées sur les murs et les clôtures. Près d’un tiers des publicités du territoire sont en infraction.

Ce règlement local de publicité permettra d’adapter localement les dispositions prévues par le Code de l’environnement en matière: