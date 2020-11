Registre nominatif des personnes vulnérables : actualisation en cours

Le CCAS et la Ville de Saint Leu actualisent le registre nominatif des personnes vulnérables résidant sur la commune. Ce registre permet l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence (ex : Covid, cyclone…)



L’inscription dans ce registre est facultative et nécessite une démarche volontaire des personnes. Elle peut être effectuée par des proches ou des tiers. Elle concerne les catégories de population suivantes (Article R. 121-3 du Code de l’Action sociale et des familles) :



· personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile,



· personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à domicile,



· personnes adultes handicapées bénéficiant de l’AAH, de la PCH ( ou de l’ACTP), de la carte d’invalidité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité, résidant à domicile.



Les données collectées sont :



· l’identité,



· l’âge,



· l’adresse de la personne ,



· les coordonnées du service intervenant à domicile le cas échéant,



· la personne à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.



Il est demandé aux personnes concernées (particuliers, représentant légal, SAAD, organismes de tutelles, professionnel de santé ou de l’action sociale …) de bien vouloir se rapprocher du CCAS – Pôle « SAPPAPH » – mairie annexe de Piton Saint-Leu afin d’effectuer leur démarche d’inscription. Tél : 0262 34 65 77