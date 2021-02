Politique Régionales et départementales 2021 auront lieu les 13 et 20 juin

Marlène Schiappa a confirmé mardi soir devant l’Assemblée nationale que les scrutins des Régionales et des Départementales auraient bien lieu les mêmes jours de juin 2021. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 13:13 | Lu 496 fois

La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a annoncé que les Régionales et Départementales auront lieu les 13 et 20 juin. "Le décret de convocation des électeurs sera pris dès la promulgation de la loi", a affirmé Marlène Schiappa tout en précisant que chaque bureau de vote mettra à disposition des électeurs du gel hydroalcoolique et des masques.



Ces élections locales devaient avoir lieu initialement en mars mais ont dû être repoussées du fait de l'épidémie de coronavirus.



Hier soir, les députés ont donné leur feu vert en première lecture à ce projet de loi déjà validé par le Sénat. Le vote a été acquis avec l'obtention d'une grande majorité, par 139 voix pour et seulement 7 abstentions venant du groupe parlementaire de la France Insoumise.