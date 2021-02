A la Une . Régionales : Vanessa Miranville n'envisage aucune alliance

La maire de La Possession lance sa campagne pour les élections régionales et présente son programme. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 23:50 | Lu 135 fois

La présidente du mouvement CREA (Citoyens de La Réunion en Action) tenait aujourd'hui une conférence de presse à 115 jours du premier tour des élections régionales et départementales.



Vanessa Miranville, candidate aux élections régionales, explique vouloir proposer à tous les Réunionnais le modèle mis en place par son mouvement au niveau de La Possession. "Notre ambition est de permettre à tous les Réunionnais de vivre dans un cadre agréable sur un territoire dynamique et solidaire".



Pas d'alliance avant le scrutin



La présidente du mouvement CREA a été claire dans ses intentions : "Notre mouvement a une philosophie extrêmement unique, nous voulons garder ces valeurs très fortes. Nous allons seuls au premier tour, nous verrons à potentiellement pour se maintenir seuls au second tour, toujours dans la concertation et la volonté de travailler avec tous les élus de La Réunion."



Pour les élections départementales, deux binômes ont déjà été désignés par CREA. Mais Vanessa Miranville se consacrera, elle, aux Régionales.







Son programme : Les points forts



Vanessa Miranville a donc aujourd'hui présenté son programme pour les Régionales après la consultation de plus de 300 Réunionnais. Parmi les points forts, elle propose ce qui pourrait être un référendum sur le mode de fin de construction de la Nouvelle Route du Littoral : Viaduc ou digue.



Elle veut aussi réviser l'octroi de mer et peut-être limiter les importations. La maire de La Possession voudrait aussi faire de l'aéroport de Pierrefonds une plateforme d'import/export de fruits, légumes, artisanat et de produits industriels.



Autre point qui revient dans toutes les campagnes des régionales : Le transport public. Elle propose un rail tout autour de La Réunion qui se connecterait aux téléphériques et aux bus.



Enfin, Vanessa Miranville voudrait aussi consulter la population sur une fusion entre Département et Région.



Gaëtan Dumuids sur place

Les méthodes de CREA



La maire de La Possession détaille la gestion qu'elle souhaite mettre en place. Une participation citoyenne à travers des sondages, réunions et un comité citoyen. Elle souhaite aussi trouver une "solution immédiate" à chaque défi en gardant "le cap d'une vision à long terme".



Le programme de Vanessa Miranville en détails



Vanessa Miranville a mis en avant 13 points de son programme pour les élections régionales répartis sous 5 thèmes.



Au niveau environnemental, elle souhaite atteindre 50% de produits bio, locaux ou écologiques dans les repas scolaire via le financement des unités de transformation, conditionnement et un stockage d'un gamme variée de produits bio locaux. La candidate veut aussi une énergie plus locale et renouvelable. Elle a aussi la volonté d'accompagner les intercommunalités pour accélérer les programmes de construction et de rénovation des réseaux d'eau potable.



Pour ce qui est de l'aménagement, le respect de l'environnement lui tient là-aussi à coeur. "Restaurer la biodiversité partout pour une île durable" est sa cinquième ambition. Elle tient cependant avant cela à développer de façon équilibrée les 4 micro-régions en finançant prioritaire l'Est et les communes rurales en déficit d'équipements, puis en construisant ou en réhabilitant les logements via un consortium Région-Département-Communes, puis un rail tout au tour de l'île connecté au téléphérique ou aux bus.



Pour la formation des jeunes, Vanessa Miranville veut des médiateurs dans les lycées et l'Université pour aider les jeunes en décrochage scolaire. Elle propose aussi d'ouvrir les lycées le soir et le week-end aux ateliers de remise à niveau. Par ailleurs, elle souhaite soutenir la création, la transmissions et le rayonnement culturel de l'île. Et enfin, améliorer le niveau de santé pour les Réunionnais.



Au niveau économique, la maire de La Possession compte attribuer les aides et marchés publics aux entreprises exemplaires en terme environnemental et social, mais aussi selon l'ancrage local de l'entreprise... Elle propose aussi de réviser l'octroi de mer, ou encore d'investir dans l'économie locale et limiter les importations. Autre proposition, faire de l'aéroport de Pierrefonds une plateforme d'import/export de produits agricoles, artisanaux et industriels. Enfin, subventionner les petites structures touristiques et les petites entreprises de l'artisanat et du tourisme.



Pour ce qui est des questions sociales et de gouvernance, Vanessa Miranville veut expérimenter des nouvelles façons d'offrir de l'emploi garanti, ainsi qu'un revenu de dignité pour les RSA étudiants, les séniors, les agriculteurs, les SDF, les personnes en réorientation professionnelle, les parents au foyer sans revenus. Elle veut aussi répartir équitablement les fonds entre les territoires et les citoyens, réaliser un audit indépendant stratégique et financier de la Région et de tous ses satellites. Elle propose de consulter les citoyens sur la fin de la construction de la Nouvelle Route du Littoral et sur la possibilité de la mise en place d'une Assemblée unique entre Région et Département. Enfin, elle voudrait obtenir le droit d'expérimenter et d'adapter les normes à spécificités locales.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur