La grande Une Régionales : Huguette Bello fédère une partie de la Gauche autour de sa candidature

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 18:19 | Lu 655 fois

Samedi après-midi, si vous vous baladiez du côté de Cilaos, vous avez peut-être aperçu la maire de Saint-Paul Huguette Bello, celui de Saint-André Joé Bédier et celui de Cilaos Jacques Técher, entrer dans une salle en compagnie du député Jean-Hugues Ratenon.



Au menu des discussions, un éventuel accord en vue des régionales.



D'après nos informations, un pré-accord aurait été trouvé entre les quatre personnalités politiques en vue d'une liste commune.



Rappelons que la situation est très compliquée à Gauche, avec plusieurs listes potentiellement en lice. Outre celle conduite par Huguette Bello, on devrait retrouver celle de la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts, du maire du Port Olivier Hoarau, du maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton et celle des Verts conduite par Jean-Pierre Marchau. Sans compter celle de la maire de la Possession Vanessa Miranville qui a également annoncé vouloir se présenter sous une étiquette écologiste.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur