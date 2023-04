A la Une . Région et Département soutiennent le retour de la ligne Réunion-Chennai

Le collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai par Air Austral a été reçu tour à tour par le Département puis par la Région. Les deux collectivités, impliquées dans la gestion financière de la compagnie aérienne ont apporté leur soutien à leur cause. Les vols pourraient d'ailleurs reprendre d'ici mi-2023. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 22 Avril 2023 à 12:28





Le collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai s'est rapidement formé et a sollicité les élus de tous bords.



Interpellé par un citoyen sur l'implication financière du Département dans la gestion de la Sematra, actionnaire d'Air Austral, le président du Département s'est alors interrogé sur les raisons de l'arrêt des vols Réunion-Chennai. La compagnie régionale n'a pas obtenu l'autorisation de maintenir la liaison car celle-ci était jugée trop déficitaire par les autorités de l'aviation. À noter, selon nos informations, que la ligne vers l'Inde connaissait une progression positive exponentielle même si elle n'était pas encore arrivée à l'équilibre financier. Air Austral ne propose plus de vols entre La Réunion et Chennai depuis la fin du mois de mars. Un collectif de citoyens est monté au créneau après cette annonce et a obtenu le soutien des collectivités territoriales. La compagnie régionale devrait d'ailleurs postuler à nouveau auprès des autorités de l'aviation et pourrait reprendre cette liaison durant la deuxième moitié de l'année.Le collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai s'est rapidement formé et a sollicité les élus de tous bords. Le Département de La Réunion a été le premier à recevoir les citoyens qui ont lancé une pétition la semaine dernière . Cyrille Melchior a défendu la liaison entre notre île et l'Inde et a notamment son importance dans la stratégie de rayonnement régional de La Réunion.Interpellé par un citoyen sur l'implication financière du Département dans la gestion de la Sematra, actionnaire d'Air Austral, le président du Département s'est alors interrogé sur les raisons de l'arrêt des vols Réunion-Chennai. La compagnie régionale n'a pas obtenu l'autorisation de maintenir la liaison car celle-ci était jugée trop déficitaire par les autorités de l'aviation. À noter, selon nos informations, que la ligne vers l'Inde connaissait une progression positive exponentielle même si elle n'était pas encore arrivée à l'équilibre financier.

La Région rejoint le Département







Cyrille Melchior avait aussi évoqué un avis d'expert qui assure que la ligne Réunion-Chennai peut devenir excédentaire avec des promotions auprès du public indien. Huguette Bello commente "tout le monde a son avis et son expertise" avant de déclarer qu'Air Austral a proposé des mesures pour restructurer la ligne et précise : "elles ne se réduisent pas uniquement à la promotion qui est un aspect qui n’est pas à négliger."



La présidente de la Région Réunion salue par ailleurs l'implication du président du Département et conclut que les deux élus vont dans le même sens : "Je me réjouis de ces déclarations de Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental et actionnaire de la Sematra, qui sont en parfaite cohérence avec les efforts que nous déployons tous au sein du Conseil de Surveillance pour rétablir cette liaison aérienne importante pour les Réunionnais et d’intérêt stratégique pour La Réunion et pour la France dans l’océan Indien. Les potentialités d’échanges entre La Réunion et l’Inde sont considérables et doivent aussi être envisagées dans une perspective d’avenir." Huguette Bello a reçu cette semaine le collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai . La présidente de la Région Réunion, présidente de la Sematra et présidente du conseil de surveillance a répondu aux interrogations de Cyrille Melchior et affirme : "Je peux vous assurer que ce travail a été fait par Air Austral avec la plus grande attention afin de répondre à ces exigences de rentabilité." Elle explique que le dossier d'Air Austral déposé pour pouvoir reprendre cette liaison est en cours d'examen par les autorités.Cyrille Melchior avait aussi évoqué un avis d'expert qui assure que la ligne Réunion-Chennai peut devenir excédentaire avec des promotions auprès du public indien. Huguette Bello commente "tout le monde a son avis et son expertise" avant de déclarer qu'Air Austral a proposé des mesures pour restructurer la ligne et précise : "elles ne se réduisent pas uniquement à la promotion qui est un aspect qui n’est pas à négliger."La présidente de la Région Réunion salue par ailleurs l'implication du président du Département et conclut que les deux élus vont dans le même sens : "Je me réjouis de ces déclarations de Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental et actionnaire de la Sematra, qui sont en parfaite cohérence avec les efforts que nous déployons tous au sein du Conseil de Surveillance pour rétablir cette liaison aérienne importante pour les Réunionnais et d’intérêt stratégique pour La Réunion et pour la France dans l’océan Indien. Les potentialités d’échanges entre La Réunion et l’Inde sont considérables et doivent aussi être envisagées dans une perspective d’avenir."



