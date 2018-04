A la Une .. Région: Un budget de 38 millions d'euros pour l'environnement Objectif 100.000 arbres plantés d’ici 5 ans sur notre île, la Région lance aujourd’hui sa "Journée nationale de l’arbre".

Didier Robert pelle à la main, qui plante un Bois de senteur dans le jardin de l’Hôtel de Région. C’est sur cette image bucolique que se clôture l’assemblée plénière qui a décidé du vote des budgets dédiés spécifiquement à l’environnement.



38 millions d’euros mobilisés



Car l’écologie, c’est aussi un business et entre "transition écologique" et "transition énergétique" on s’y perd un peu. "Transition énergétique et transition écologique vont de pair et ont comme lien moteur la préservation de la biodiversité", précise la Région, qui assure vouloir "mettre en place un nouveau modèle économique permettant de concilier écologie et économie".

La Région voit l’avenir de cette transition entre la voiture traditionnelle vers l'hybride, pour demain être électrique. "Ce matin nous avons mobilisé l’équivalent de 38 millions d’euros pour pouvoir accompagner l’ensemble des acteurs", explique d’abord Didier Robert. "Atteindre une autonomie électrique basée sur des énergies renouvelables et décarbonées doit être le fil majeur conducteur pour les dix prochaines années" ajoute-t-il.



Le remplacement du parc automobile



Mais le vrai projet, c’est celui du remplacement du parc automobile. "Nous allons aussi continuer l’installation de borne de recharges électriques pour les véhicules, avec pour objectif de doubler le parc de ces bornes. Nous sommes à 150 bornes aujourd’hui et nous voulons arriver à 500 à 600 bornes d’ici à 2023 pour constituer un réseau à disposition des propriétaires de voitures hybrides ou électriques." Ce projet, porté par Alin Guezello, Conseiller Régional délégué aux énergies renouvelables et Président de la SPL Energie Réunion n’est pas nouveau.



Téléphérique et appel à projet d’alternative sérieuse au tout-automobile



La problématique des transports en commun a également été adressée en assemblée plénière ce matin. "C’est le sujet le plus lourd en termes d’impact. Nous avons acté notre participation au projet de téléphérique porté par la Cinor à hauteur de 8 millions d’euros" a annoncé Didier Robert.



"Dans le même temps pour tout le programme monorail, nous devons mobiliser des moyens au sein des antennes régionales pour entrer dans une proposition d’alternative sérieuse au tout-automobile, beaucoup plus forte qu’elle ne l’est aujourd’hui.



Pour toutes ces opérations, il y a des appels à manifestations d’intérêts qui sont posées dès maintenant. Tous ceux qui sont intéressés par ces sujets pourront participer avec nous à cette démarche globale" a ainsi conclu le président de Région.



Pour la Région, la transition énergétique et l'autonomie électrique se déroulent sur un plan en sept étapes, passant par exemple par l'énergie thermique des mers, la rénovation de l'éclairage public, la recharge des véhicules électriques par production solaire, les installations photovoltaïques ou le transport par câble.





