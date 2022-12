A la Une . Région : Un budget d'investissement et de réduction de la dette

Huguette Bello a présidé l'ultime assemblée plénière de 2023 à la Pyramide inversée. La présidente de la Région Réunion se félicite du vote du budget pour l'année à venir et souligne notamment l'effort réalisé pour réduire la dette de la collectivité : "Nous avons un ratio de désendettement qui était de 11,7 années et retrouve un niveau normal de 9 années."



Celle qui présente le deuxième budget de sa mandature assure vouloir contribuer à la vie de tous les Réunionnais : "Nous prenons en considération les 868.000 Réunionnais, avec 271 millions d'euros pour l'éducation et la formation, 320 millions d'euros pour le développement durable, la transition écologique et les routes."



La Région se doit aussi de soutenir l'économie locale et Huguette Bello précise qu'une enveloppe y est dédiée : "Nous mettons aussi pour les entreprises 93 millions d'euros qui seront abondés avec le fonds européen de développement régional. Nous avons un budget 2021-2027 conséquent."







Et la NRL ?



Du côté de la Nouvelle Route du Littoral, Huguette Bello a confirmé lors d'une conférence de presse en début de semaine que l'ouverture totale du viaduc est prévue en février. Les études pour réaliser la deuxième partie de la NRL sont encore en cours. L'actuelle présidente de la Région Réunion a par ailleurs commenté le rapport de la Chambre régionale des Comptes présenté ce vendredi et qui traite de la gestion financière du projet par l'ancienne mandature.



"Ce rapport livre une appréciation sévère des choix opérés et de la conduite du chantier. La question des responsabilités reste posée. Notre majorité a hérité d'un chantier à l'arrêt, qui a pu repartir avec Matignon III. La contribution de l'Etat dans Matignon II a été épuisé dans le premier tronçon de la NRL", déclare-t-elle. Huguette Bello explique pourquoi il n'y aura pas de digue pour la deuxième partie de la NRL : "Nous avons fait le choix viaduc pour pas refaire les erreurs passées."

Biodiversité et internationalisation



Le vote du jour a permis de découvrir des plans nouveaux de la Région : "Il y aura la mise en œuvre d'une agence régionale de la biodiversité et d'une agence de l'innovation qui consacre le schéma régional de développement économique et d'internationalisation", explique Huguette Bello.



Ericka Bareigts, conseillère régionale, sera à la tête de l'Agence régionale de biodiversité : "Cette agence va être enfin créée. Elle rassemble tout le monde, les EPCI, les associations de citoyen. On va faire en sorte que cette biodiversité endémique à La Réunion et attaquée à 35% soit protégée."



La maire de Saint-Denis évoque les travaux déjà réalisés sur le sujet : "Je suis engagée de longue date sur ce sujet. J'ai été rapporteure sur la biodiversité pour la ministre Ségolène Royal. À Saint-Denis, on est sur les arbres endémiques qu'on plante, les espaces exotiques invasives qu'on détruit."



Un budget en voie de guérison ?



Patrick Lebreton souligne que le budget est d'une "meilleure santé financière" : "On a freiné des finances qui étaient à la dérive". Il rappelle que la nouvelle mandature avait déploré l'année dernière le "



Pour lui, à partir de 2023, ce ne seront plus "des budgets tout-NRL" : "Nos budgets toucheront les trois pans de notre mandature, à savoir aussi bien le développement humain que l'économie ou l'ouverture vers de nouveaux horizons sans oublier le développement durable".



Il s'exprime sur les arguments de l'opposition : "Jean-Jacques Morel n'avait pas le beau rôle. Il était l'avocat du diable car c'était difficile de défendre cette gestion calamiteuse (NDLR : de l'ancienne majorité régionale) que nous sommes aujourd'hui appelés à effacer. Tous les présidents de Région avant Didier Robert avaient une politique régionale de 'projets'. "C'est cela que nous sommes en train de redonner à la collectivité régionale. Nous sommes à 52% de notre budget concernant le fonctionnement et 48% sur l'investissement. Nous ne désespérons pas de voir ce ratio s'inverser d'ici quelques années."



L'opposition déplore les critiques



Jean-Jacques Morel, conseiller d'opposition, accuse la mandature actuelle de critiquer l'ancien président mais de ne pas avoir réalisé beaucoup plus : "On tire à boulets rouges sur ancienne mandature, c'est bien, c'est de bonne guerre. Mais qu'ont-ils fait en 18 mois ?"



L'élu prend pour exemple la gratuité des Car Jaune voulue par l'actuelle majorité régionale. "Patrick Lebreton dit qu'ils en ont fait un quart... Le verre est plutôt à trois quarts vide".



Le conseiller d'opposition prend aussi pour exemple l'attribution d'une prime de 500 euros à tous les jeunes jusqu'à 25 ans entrant dans une formation : "Elle est où cette prime ? Elle n'existe pas ! Des choses qui pouvaient être activées immédiatement n'ont pas été faites".







Le dossier de la NRL reste au coeur des débats



Michel Vergoz, conseiller d'opposition, évoque le rapport de la Chambre régionale des Comptes sur la gestion du chantier de la NRL par l'ancienne mandature : "Ce sujet de la NRL va perdurer dans le temps. De même, ce rapport ne traite uniquement que de la NRL. Je suis surpris de ce parti pris compte tenu de la réalisation de la NRL qui a toujours été liée à celle du Tram-Train. Les études pour la réalisation de la NRL et du TRAMTRAIN sont indissociables dès le départ. Il apparait clairement dans les faits que de 1998 à 2010, l'exécutif régional n'a eu de cesse de manœuvrer pour faire avancer le Tram-Train au détriment coûte que coûte de la NRL".



Pour le maire de Sainte-Rose, "La Réunion a évité le pire" avec un "Tram Train en tunnel annulé le 30 juin 2011 en plus d'une nouvelle route du Littoral excluant tout TCSP qui aurait effacé à l'endroit de la chambre plus de 10 km de sites propres probablement entendus pour un transport collectif".



