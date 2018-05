Région: Signature du 3e Plan Santé-Environnement avec l'ARS et la DEAL

Piloté par la Région Réunion, l'Agence régionale de santé (ARS-OI) et la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), le 3e Plan régional Santé-Environnement a été signé ce vendredi entre les différentes parties. Une convention qui vise à mieux définir les effets de l'environnement sur la santé des Réunionnais et d'en limiter les effets négatifs.



Après une concertation, près d'une centaine d'experts issus d'associations, de collectivités ou encore d'institutions publiques, ont dévoilé 22 propositions, classées en trois thématiques : la qualité de l'eau et l'alimentation, la diminution des risques "santé-environnement" dans les espaces clos et enfin, l'amélioration du cadre de vie et des espaces extérieurs.



À La Réunion, quatre grands enjeux régionaux pour la réussite de ce nouveau plan ont été identifiés et seront travaillés sur les cinq prochaines années : la réduction des inégalités environnementales et territoriales de santé, la réduction des risques et la promotion d'un environnement favorable à la santé, la priorisation donnée aux dynamiques d'acteurs, la territorialisation des actions et la communication en santé-environnement et enfin, une meilleure connaissance en santé-environnement.



Plus de détails avec François Maury, directeur de l'ARS, et Jean-Michel Maurin, directeur de la DEAL :