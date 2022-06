Communiqué "Région Réunion : l’injustice érigée en système"

Alors que des agents évincés de la Région se sont mobilisés ce mardi matin devant la Pyramide inversée, le conseiller régional d'opposition Jean-Jacques Morel "appelle la présidente à mettre en place une table de concertation pour un examen individuel des situations." Par N.P - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 12:31

Le communiqué :



J’apprends que les contractuels évincés de la région réunion manifestent à nouveau aujourd’hui devant la pyramide inversée. Ils sont plusieurs centaines à avoir été mis à la porte par la nouvelle équipe qui pourtant n’a que le mot « social » à la bouche. J’avoue ne pas me résigner à tant d’injustice surtout quand ces non-renouvellement sont systématisés. L’injustice devient alors la règle et c’est insupportable. L’opposition régionale appelle la présidente à mettre en place une table de concertation pour un examen individuel des situations.



