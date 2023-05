Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 10 Mai 2023

Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire à bons de commande - Fourniture, pose et mise à jour d’un système de géolocalisation des véhicules de la Région Réunion

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION REUNION - Hôtel de Région Pierre Lagourgue - Avenue René Cassin – 97490 Sainte Clotilde, tél. : 02 62 48 70 00, courriel :



Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire à bons de commande - Fourniture, pose et mise à jour d’un système de géolocalisation des véhicules de la Région Réunion



2.1 – PROCÉDURE DE PASSATION



La présente consultation est lancée selon la procédure de l’Appel d’Offres Ouvert en application des articles R 2161-2 et suivants du Code de la commande publique.

Il s’agit d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un maximum annuel de 70 000 € HT.



2.3. TYPE DE MARCHE : Marché public de fournitures courantes et de prestations de services



2.4. LIEU D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS : Ile de la Réunion – FRY40



2.5. DUREE DE L’ACCORD CADRE : La durée de l’accord cadre est de douze (12) mois à compter de sa notification et est reconductible trois (3) fois de manière tacite.



2.7. DECOMPOSITION EN TRANCHES

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.



Type de procédure : Appel d’Offres Ouvert



Date limite de réception des offres : 07/06/2023 à 12h00 (heures locales - Réunion)



Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère énoncé ci dessous avec leur pondération :

- Prix : 80 %

Service Après-Vente et Assistance technique : 20 %



L’avis est consultable dans son intégralité

- référence BOAMP : 23-59354 du 04 mai 2022

- référence JOUE : 2023/S 088-268940 du 05/05/2023

- sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion

2023-DMG-0512 accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation



Région Réunion