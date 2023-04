Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 4 Avril 2023



Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION REUNION - Hôtel de Région Pierre Lagourgue - Avenue René Cassin – 97490 Sainte Clotilde, tél. : 02 62 48 70 00, courriel :



Objet du marché : ACCORD CADRE : FOURNITURE DE CARBURANTS ROUTIERS POUR LES SERVICES DE LA REGION REUNION - n° 2023-DMG-0513



PROCÉDURE DE PASSATION : Appel d’Offres Ouvert

TECHNIQUE D'ACHAT

Il s’agit d’un accord cadre mono attributaire à bons de commande sans quantité minimale et avec une quantité maximale annuel définie ci- dessous

- Gazoil : 504 000 Litres

- Sans Plomb : 68 000 Litres

- Adblue : 3 000 Litres

- Cartes supplémentaires : 60 Unités TYPE DE MARCHE : Marché de Fournitures courantes LIEU D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS : Ile de la Réunion DUREE DE L’ACCORD CADRE 12 mois et reconductible 3 fois dans la limite de 48 mois



Date limite de réception des offres :03/05/2023 à 12h00 (heures locales - Réunion)



Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère énoncé ci-dessous avec sa pondération :

- Prix des prestations (100 %)



L’avis est consultable dans son intégralité

- référence BOAMP : n° 23-41719

- référence JOUE : 2023/S066-196741



- sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion

2023-DMG-0513 accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation



Région Réunion