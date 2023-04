Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 4 Avril 2023







OBJET: 2023-DEVL-0549 – Fourniture de manuels numériques et de ressources numériques pédagogiques pour les lycées de la Réunion



DUREE DU MARCHE : QUARANTE-HUIT (48) mois.



PROCÉDURE : Appel d’offres ouvert, article R2124-2 du Code de la Commande Publique



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 03/05/2023 à 12 h 00



Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :



Pour tous les lots :

- Le prix des prestations : 40 %

- La valeur technique : 60%



L’avis est consultable dans son intégralité sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion https://www.marches-publics.regionreunion.com :Rubriques «annonce » / «consultations en cours » sous le numéro suivant 2023- DEVL-0549 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation. Références de l'avis complet: consultable en ligne :

BOAMP : No 23-42086

JOUE : 023/S066-197029



Modalités de réponse :

Les offres papier ne sont plus prises en compte.



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme 2023- DEVL-0549 / onglet 3 dépôt.



La signature électronique n’est pas pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre ( a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.



Échanges avec les opérateurs économiques : Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.



Date d’envoi de l’avis complet à la publication : 29/03/2023 Région Réunion Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel: marches@cr-reunion.fr , profil acheteur: https://www.marches-publics.regionreunion.com : Appel d’offres ouvert, article R2124-2 du Code de la Commande Publique: 03/05/2023 à 12 h 00: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :- Le prix des prestations : 40 %- La valeur technique : 60%:Rubriques «annonce » / «consultations en cours » sous le numéro suivant/ accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation.consultable en ligne :Les offres papier ne sont plus prises en compte. https://www.marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation/ onglet 3 dépôt.n’est pas pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre ( a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.: Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

Région Réunion