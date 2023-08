Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis de pré information

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 1 Août 2023

OBJET : 2023-DAMT-0591 – Avis de consultation préalable (sourcing) relatif à la mission d’assistance à la définition d’une stratégie d’aménagement économique à l’échelle de la Réunion





DURÉE DU MARCHÉ :

Le marché est prévu pour une durée de DIX MOIS (10) mois



PROCÉDURE : Préalablement au lancement d’une consultation un sourcing est organisé sur le fondement de l’article R.2111-1 du Code de la commande publique



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 16/08/2023 à 15h00 (Heure de La Réunion)



L’avis est consultable dans son intégralité sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.com : Rubriques «annonce » / « consultations en cours » sous le numéro suivant 2023-DFP-0591/ accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation.



Références de l'avis complet: consultable en ligne :



BOAMP : 23-105453

JOUE : 2023/S144-460473



Modalités de réponse :



Les candidats manifesteront leur intérêt pour le présent sourcing de manière électronique, sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL suivant : https://marches-publics.regionreunion.com ou via l’adresse mail suivante : lamia.sadroudine@cr-reunion.fr , en transmettant la fiche de contact contenue dans le présent dossier de consultation.



Échanges avec les opérateurs économiques :



− Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats devront faire parvenir en temps utile leur demande :

De manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL suivante : https://marches-publics.regionreunion.com

− Seules les demandes adressées au moins 3 jours avant la date limite des inscriptions feront l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.

− Une réponse sera adressée au plus tard 1 jour avant la date fixée pour la réception des offres aux candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après s'être préalablement identifiés.



Région Réunion