Région Réunion : Résumé de l'avis de marché

OBJET: 2022-DSI-0104 – Télécommunications de la collectivité - Voix et données (6 lots)

DESCRIPTION DES LOTS

:

- Lot n° 01 – Téléphonie fixe : abonnements fixes et consommations

- Lot n° 02 – Téléphonie mobile : abonnements, matériels, services et communications

- Lot n° 03 – Interconnexion réseau des sites : abonnements, matériels et services

- Lot n° 04 – Accès internet THD principal et services associés : abonnements, matériels et services

- Lot n° 05 – Accès internet secondaire et services associés: abonnements, matériels et services

- Lot n° 06 – Accès internet sites distants : abonnements, matériels et services

PROCÉDURE :

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Critères d’attribution:

Pour tous les lots :



- Le prix des prestations : 40 %

- La valeur technique : 60%

:

BOAMP : No 22-118337

JOUE : 2022/S172-487483

Région Réunion Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel: marches@cr-reunion.fr , profil acheteur: https://www,marches-publics.regionreunion.com Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 700 000 € HT par an.Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.Appel d’offres ouvert, article R2124-2 du Code de la Commande PubliqueOffre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :Rubriques «annonce » /«consultations en cours » sous le numéro suivantaccéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation.consultable en ligne :