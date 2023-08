Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 1 Août 2023

OBJET : 2023-DID-0528 – Missions de contrôle extérieur et essais de laboratoire





PROCÉDURE : Appel d’Offres Ouvert en application des articles L.2124-2 et R.2124-2 1° du Code de la commande publique.



Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- La valeur technique : 60% - Le prix des prestations : 40 %

Attribution du marché :

Marché : n°REG/2023602289

Date de conclusion du marché : 05/07/23

Nombre d’offres reçues : 1

Nom du titulaire : LACQ GROUPE GEOTEC

Valeur : 595 767,53 € TTC



Informations compl émentaires : Dans le respect des secrets protégés par la Loi, l'ensemble des pièces du marché est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion par courriel : marches@cr-reunion.fr , télécopie : +262 262487266 ou courrier à l'adresse suivante Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion avenue René Cassin - BP 67190 - 97801 Saint Denis CEDEX 9.



BOAMP : 23 - 106749

JOUE : 202 3 / S145-464250



Région Réunion