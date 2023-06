Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 8 Juin 2023

Objet de la consultation : N° 2022-DFPA-0122 – Accord cadre mono-attributaire à bons de commande - Actions préparatoires à la qualification et à l’insertion « Formation s en milieu carcéral » – Programme 2022 - 04 lots



Tél : 0262 48 72 00 - Courriel :

Profil acheteur :



Type de procédure : Marché à procédure adaptée



Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- Valeur technique 70 %

- Prix 30 %



ATTRIBUTION DES MARCHES :

- LOT 1 : CAP Peintre, Applicateur de revêtement (Centre de Détention du Port) - Accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 369 520 € HT

Marché n° 2022608048

Date de conclusion du marché : 08/02/2023

Nombre d’offres reçues : 02

Nom du titulaire : NEO VRD FORMATION

Mail : neo.vrd.reunion@hotmail.com

Valeur totale du marché/du lot : 82 992,00 € HT



- LOT 2 : CAP Maçon (Centre de Détention du Port) - Accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 369 520 € HT

Aucune offre proposée pour ce lot. Il est donc déclaré infructueux en l'absence ; il sera procédé à une nouvelle consultation.



- LOT 3 : Titre Professionnel Agent de propreté et d'hygiène (Centre de Détention de Saint-Denis) - Accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 213 184 € HT

Lot infructueux en l'absence d'offre reçue ; il sera procédé à une nouvelle consultation.



- LOT 4 : Titre Professionnel Plaquiste / Plâtrier (Centre de Détention de Saint-Denis) - Accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 381 744 € HT

Marché n° 2022608047

Date de conclusion du marché : 08/02/2023

Nombre d’offres reçues : 01

Nom du titulaire : OIDF REUNION

Mail :

Valeur totale du marché/du lot : 84 600,00 € HT



Informations complémentaires :

Les montants indiqués dans le présent avis sont des montants estimatifs théoriques.

Dans le respect des secrets protégés par la Loi, l'ensemble des pièces du marché est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion par courriel :

Lien BOAMP : 23-74109

Lien JOUE : 2023/S107-336665

Région Réunion