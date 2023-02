Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 16 Février 2023





Tél : 0262 48 72 00 - Courriel :

Profil acheteur :



Objet de la consultation : N° 2022-DEGC-0044 – Relance - Prestations topographiques et foncières sur les routes nationales, les routes forestières et le patrimoine régional de l’ile de La Réunion



Type de procédure : Appel d’Offres Ouvert



Critères d'attribution pour tous les lots : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- Prix 60 %

- Valeur technique 40 %



Attribution des lots du marché :



Lot 1 : Nord-Topographie : Travaux non réservés aux géomètres-experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Nord

Marché : n° 2023602092

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : TOPO SERVICES SARL

Valeur du lot : 451400 euros HT



Lot 2 : Nord-Géomètres Expert : travaux réservés aux géomètres - experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Nord

Marché : n° 2023602096

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant)

Valeur du lot : 1266790.8 euros HT



Lot 3 : Est-topographie : travaux non réservés aux géomètres-experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Est

Marché : n° 2023602099

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : TOPO SERVICES SARL

Valeur du lot : 451400 euros HT



Lot 4 : Est-Géomètres Expert : travaux réservés aux géomètres - experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Est

Marché : n° 2023602100

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant)

Valeur du lot : 1266790.8 euros HT



Lot 5 : Sud-topographie : travaux non réservés aux géomètres-experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Sud

Marché : n° 2023602101

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : ETUDIS IDR

Valeur du lot : 1306334 euros HT



Lot 6 : Sud-Géomètres Expert : travaux réservés aux géomètres - experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Sud

Marché : n° 2023602102

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant)

Valeur du lot : 1266790.8 euros HT



Lot 7 : Ouest-topographie : travaux non réservés aux géomètres - experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Ouest

Marché : n° 2023602103

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : ETUDIS IDR

Valeur du lot : 816465.00 euros HT



Lot 8 : Ouest-Géomètres Expert : travaux réservés aux géomètres - experts dans la zone géographique de compétence de la Subdivision Ouest

Marché : n° 2023602104

Date de conclusion du marché : 30 janvier 2023

Nom du titulaire : Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant)

Valeur du lot : 1266790.8

Valeur totale du marché : 8 092 762.20 € HT



Informations complémentaires : Dans le respect des secrets protégés par la Loi, l'ensemble des pièces du marché est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion par courriel :

Commande Publique de la Région Réunion avenue René Cassin - BP 67190 - 97801 Saint Denis cedex 9.



Lien BOAMP : 23-19225

Lien JOUE : 2023/S032-092823

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 février 2023 Région Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue - Avenue René Cassin - 97490 Sainte ClotildeTél : 0262 48 72 00 - Courriel : marches@cr-reunion.fr Profil acheteur : https://www.marches-publics.regionreunion.com : Appel d’Offres Ouvert: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :- Prix 60 %- Valeur technique 40 %: n° 2023602092: 30 janvier 2023: TOPO SERVICES SARL: 451400 euros HT: n° 2023602096: 30 janvier 2023: Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant): 1266790.8 euros HT: n° 2023602099: 30 janvier 2023: TOPO SERVICES SARL: 451400 euros HTEst: n° 2023602100: 30 janvier 2023: Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant): 1266790.8 euros HT: n° 2023602101: 30 janvier 2023: ETUDIS IDR: 1306334 euros HT: n° 2023602102: 30 janvier 2023: Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant): 1266790.8 euros HT: n° 2023602103: 30 janvier 2023: ETUDIS IDR: 816465.00 euros HT: n° 2023602104: 30 janvier 2023: Groupement SALAFA GEOFIT EXPERT (mandataire) et GEOTOP REUNION (co-traitant): 1266790.8: 8 092 762.20 € HT: Dans le respect des secrets protégés par la Loi, l'ensemble des pièces du marché est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion par courriel : marches@cr-reunion.fr , télécopie : +262 262487266 ou courrier à l'adresse suivante Direction des Affaires Juridiques et de laCommande Publique de la Région Réunion avenue René Cassin - BP 67190 - 97801 Saint Denis cedex 9.: 23-19225: 2023/S032-092823: 09 février 2023

Région Réunion