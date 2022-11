Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis d'attribution - Appel d'Offres Ouvert

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 15 Novembre 2022



Région Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel:



Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe dans le cadre du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN) qui réunit le Département, l’ensemble des collèges et lycées de La Réunion, l’AFPAR, le CROUS et dont la Région Réunion assure la coordination.



OBJET : Consultation n° 2022-CODARUN-0036

La présente consultation a pour objet de sélectionner les fournisseurs en denrées alimentaires, du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN), visant une alimentation durable.



TECHNIQUE D’ACHAT : Accord cadre mono attributaire à bons de commande, sans minimum et avec un montant maximum, passé en application des articles R2162-1 et suivants du code de la commande publique.



ATTRIBUTION DU MARCHÉ : date de conclusion : 13 SEPTEMBRE 2022



Lot 101 Poulets surgelés

Montant maximum 532 500 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 102 Autres volailles surgelées

Montant maximum 270 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 103 Volailles surgelées, 100 % durable et qualité (hors bio)

Montant maximum 30 000 € HT

ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN



Lot 104 Viandes diverses surgelées

Montant maximum 747 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 105 Préparations composites surgelées élaborées à base de viande

Montant maximum 445 500 € HT

MASCAREIGNES DISTRIBUTION



Lot 106 Préparations composites surgelées élaborées à base de viande de volaille, 100 % durable et qualité (hors bio)

Montant maximum 60 000 € HT

ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN



Lot 109 Autres poissons et produits de la mer surgelés

Montant maximum 375 000 € HT

REUNION PELAGIQUE



Lot 110 Poissons enrobés surgelés

Montant maximum 222 000 € HT

MASCAREIGNES DISTRIBUTION



Lot 111 Préparations composites surgelées élaborées à base de poisson pélagique

Montant maximum 27 000 € HT

REUNION PELAGIQUE



Lot 112 Produits surgelés végétariens

Montant maximum 151 500 € HT

OLCODIS



Lot 113 Fruits et légumes tropicaux surgelés

Montant maximum 72 000 € HT

ROYAL BOURBON INDUSTRIES



Lot 114 Légumes et pommes de terre surgelés

Montant maximum 597 000 € HT

REUNION PELAGIQUE



Lot 115 Légumes surgelés, issus de l’agriculture biologique

Montant maximum 16 500 € HT

REUNION PELAGIQUE



Lot 116 Crêpes surgelées

Montant maximum 24 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 117 Entrées à base de pâte surgelées

Montant maximum 529 500 € HT

BOULANGERIE YONG



Lot 118 Entrées exotiques surgelées

Montant maximum 112 500 € HT

VP DISTRIBUTION



Lot 119 Pains et pâtes surgelés prêts à cuire

Montant maximum 30 000 € HT

BOULANGERIE YONG



Lot 120 Glaces et sorbets individuels en pot

Montant maximum 172 500 € HT

L’ILE EN GLACE



Lot 121 Glaces et sorbets individuels en bâtonnet

Montant maximum 33 000 € HT

LES GLACIERS REUNIS



Lot 122 Glaces en cône

Montant maximum 15 000 € HT

L’ILE EN GLACE



Lot 123 Sorbets en stick

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 124 Pâtisseries et viennoiseries surgelées

Montant maximum 189 000 € HT

BOULANGERIE YONG



Lot 201 Viandes fraîches de volaille, 100 % durable et qualité (hors bio)

Montant maximum 1 222 500 € HT

ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN



Lot 202 Charcuteries de volaille, 100 % durable et qualité (hors bio)

Montant maximum 525 000 € HT

ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN



Lot 203 Viandes fraîches de lapin

Montant maximum 154 500 € HT

CPLR



Lot 204 Viandes fraîches de porc

Montant maximum 142 500 € HT

SICA VIANDES PAYS



Lot 205 Préparations à base de viandes de porc en boyau

Montant maximum 325 500 € HT

SALAISONS DE BOURBON



Lot 206 Epaules et saucisson à l’ail de porc

Montant maximum 54 000 € HT

SALAISONS MAK YUEN



Lot 207 Jambons de porc

Montant maximum 12 750 € HT

SICA VIANDES PAYS



Lot 208 Viandes de porc goût fumé ou salé

Montant maximum 207 000 € HT

SALAISONS MAK YUEN



Lot 209 Fromage de tête et pâté

Montant maximum 16 500 € HT

SICA VIANDES PAYS



Lot 210 Autres charcuteries pur porc

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 211 Viandes fraîches de bœuf

Montant maximum 70 500 € HT

SICA VIANDES PAYS



Lot 212 Poissons frais

Montant maximum 27 000 € HT

REUNION PELAGIQUE



Lot 213 Charcuteries de poisson

Montant maximum 3 150 € HT

REUNION PELAGIQUE



Lot 214 Poissons séchés salés

Montant maximum 100 500 € HT

REUNION PELAGIQUE



Lot 215 Oeufs frais et ovoproduits

Montant maximum 454 500 € HT

OVOCOOP



Lot 216 Oeufs frais issus de l’agriculture biologique

Montant maximum 91 500 € HT

UPROBIO DISTRIBUTION



Lot 217 Produits frais végétariens

Montant maximum 175 500 € HT

SOJA D’ASIE



Lot 218 Beurre frais et crème fraîche

Montant maximum 159 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 219 Fromages non congelés à pâtes pressées et filées

Montant maximum 202 500 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 220 Fromages non congelés au lait de vache en portions individuelles

Montant maximum 300 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 221 Fromages entiers non congelés

Montant maximum 42 000 € HT

FROMAGERIES DE BOURBON



Lot 222 Yaourts frais

Montant maximum 415 500 € HT

SORELAIT DANONE



Lot 223 Yaourts frais non brassés au Bifidus

Montant maximum 16 500 € HT

SORELAIT DANONE



Lot 224 Yaourts frais brassés à la crème

Montant maximum 11 700 € HT

CILAM PLF



Lot 225 Yaourts frais issus de l’agriculture biologique

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 226 Fromage blanc battu frais

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 227 Flans et crèmes frais

Montant maximum 138 000 € HT

SORELAIT DANONE



Lot 228 Mousses et desserts frais

Montant maximum 93 000 € HT

CILAM PLF



Lot 229 Pâtisseries fraîches exotiques

Montant maximum 75 000 € HT

LA CONFISERIE D’EMILIE



Lot 230 Confiseries fraîches issues de l’agriculture biologique

Montant maximum 96 000 € HT

CONFISERIE HOARAU



Lot 231 Crêpes fraîches sucrées

Montant maximum 45 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 301 Lait longue conservation

Montant maximum 18 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 302 Légumes et condiments en conserve

Montant maximum 270 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 303 Légumineuses précuites en conserve

Montant maximum 154 500 € HT

ROYAL BOURBON INDUSTRIES



Lot 304 Tomates concassées ou hachées en conserve

Montant maximum 124 500 € HT

ROYAL BOURBON INDUSTRIES



Lot 305 Fruits cuits – compotes – confitures – miel – pâte à tartiner en coupelle

Montant maximum 105 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 306 Compotes, desserts et confitures de fruits exotiques

Montant maximum 69 000 € HT

ROYAL BOURBON INDUSTRIES



Lot 307 Thé - café

Montant maximum 6 600 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 308 Sucre de canne – chocolat

Montant maximum 13 050 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 309 Gâteaux secs

Montant maximum 54 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 310 Gâteaux ou pain individuels

Montant maximum 109 500 € HT

SOCIETE INDUSTRIELLE DU NORD



Lot 311 Crèmes dessert et desserts lactés longue conservation

Montant maximum 33 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 312 Riz

Montant maximum 456 000 € HT

SOBORIZ INDUSTRIE



Lot 313 Légumes secs

Montant maximum 88 500 € HT

SOBORIZ INDUSTRIE



Lot 314 Légumes secs spécifiques

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 315 Pâtes alimentaires, semoule et divers féculents d’accompagnement

Montant maximum 190 500 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 316 Pâtes alimentaires, semoule et divers féculents d’accompagnement issus de l’agriculture biologique

Montant maximum 3 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 317 Farines et fécules

Montant maximum 14 250 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 318 Produits déshydratés et produits alimentaires intermédiaires

Montant maximum 96 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 319 Huiles et sauces diverse

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 320 Sauces diverses en dosette individuelles

Montant maximum 21 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 321 Condiments, aromates, épices, fruits secs

Montant maximum 249 000 € HT

FASCOM INTERNATIONAL



Lot 322 Curcuma

Montant maximum 13 200 € HT

VP DISTRIBUTION



Lot 323 Massalé

Montant maximum 5 400 € HT

VP DISTRIBUTION



Lot 324 Pâte de piment

Montant maximum 5 100 € HT

ROYAL BOURBON INDUSTRIES



Lot 325 Conserves ou poches de viandes/poissons/plats cuisinés

Montant maximum 393 000 € HT

PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT



Lot 326 Salades appertisées en portion individuelle

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 401 Banane de 1ère gamme issues de l’agriculture biologique – ZONE OUEST

Montant maximum 32 000 € HT

MAILLOT JOSEPH PATRICK



Lot 402 Fruits et légumes de 1ère gamme et de 4ème gamme issus de l'agriculture biologique

206 000 € HT

UPROBIO DISTRIBUTION



Lot 471 Brèdes et salades de 4ème gamme – ZONE NORD EST

Montant maximum 20 850 € HT

TROPILEGUMES



Lot 472 Brèdes et salades de 4ème gamme – ZONE OUEST

Montant maximum 42 600 € HT

TROPILEGUMES



Lot 473 Brèdes et salades de 4ème gamme – ZONE SUD

Montant maximum 70 650 € HT

HOARAU ET ASSOCIES



Lot 474 Brèdes et salades de 4ème gamme – ZONE GRAND SUD

Montant maximum 20 400 € HT

HOARAU ET ASSOCIES



Lot 477 Légumes de 4ème gamme

Montant maximum 675 000 € HT

BEL ANSE – BIOTOPE



Lot 478 Fruits de 4ème gamme

Montant maximum 61 500 € HT

TROPILEGUMES



Lot 479 Salade d’ananas Victoria frais

Montant maximum 66 000 € HT

ROYAL BOURBON INDUSTRIES



Lot 480 Légumes de 5ème gamme

Montant maximum 103 500 € HT

TROPILEGUMES





L’avis d’attribution est consultable dans son intégralité sur

- Liens vers avis BOAMP :

cliquez sur



- Référence de TED : 2022/S218-624499



Dans le respect des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces des marchés est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et des Marchés de la Région Réunion - par courriel :



Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/11/2022

Région Réunion