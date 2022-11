Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis d'attribution - Appel d'Offres Ouvert

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 15 Novembre 2022



Région Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel:



Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe dans le cadre du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN) qui réunit le Département, l’ensemble des collèges et lycées de La Réunion, l’AFPAR, le CROUS et dont la Région Réunion assure la coordination.



OBJET : Consultation n° 2022-CODARUN-0034

La présente consultation a pour objet de sélectionner les fournisseurs en denrées alimentaires, du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN), visant une alimentation durable.



TECHNIQUE D’ACHAT : Accord cadre multi attributaires (3 maximum) dont les marchés subséquents seront exécutés au moyen de bons de commande, sans minimum et avec un montant maximum, passé en application des articles R2162-1 et suivants du code de la commande publique.



ATTRIBUTION DU MARCHÉ : date de conclusion : 13 SEPTEMBRE 2022



Lot 107 Espadon surgelé

Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetées



Lot 108 Dorade, marlin et thon surgelés

Montant maximum : 360 000 € HT

Rang 1 : REUNION PELAGIQUE

Rang 2 : MASCAREIGNES DISTRIBUTION



L’avis d’attribution est consultable dans son intégralité sur

- Liens vers avis BOAMP :

cliquez sur



- Référence de TED : 2022/S218-628402



Dans le respect des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces des marchés est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et des Marchés de la Région Réunion - par courriel :



Date d'envoi du présent avis à la publication :14/11/2022

- Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel: marches@cr-reunion.fr , profil acheteur: https://www.marches-publics.regionreunion.com dans le cadre du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN) qui réunit le Département, l’ensemble des collèges et lycées de La Réunion, l’AFPAR, le CROUS et dont la Région Réunion assure la coordination.La présente consultation a pour objet de sélectionner les fournisseurs en denrées alimentaires, du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN), visant une alimentation durable.: Accord cadre multi attributaires (3 maximum) dont les marchés subséquents seront exécutés au moyen de bons de commande, sans minimum et avec un montant maximum, passé en application des articles R2162-1 et suivants du code de la commande publique.date de conclusion : 13 SEPTEMBRE 2022Marché non attribué : aucune offre ou demande de participation reçue ou toutes rejetéesMontant maximum : 360 000 € HTRang 1 : REUNION PELAGIQUERang 2 : MASCAREIGNES DISTRIBUTIONL’avis d’attribution est consultable dans son intégralité surcliquez sur http://www.boamp.fr/avis/detail/ - Référence de TED : 2022/S218-628402Dans le respect des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces des marchés est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et des Marchés de la Région Réunion - par courriel : marches@cr-reunion.fr ou courrier à l'adresse suivante : Direction des Affaires Juridiques et des Marchés - Région Réunion - Avenue René Cassin - BP 67190 – 97801 saint-Denis Cédex 9.

Région Réunion