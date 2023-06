Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Résumé de l'avis d'appel public à la concurrence - Marché à procédure adaptée

Avis de marché - Appels d'offres publiée le Jeudi 22 Juin 2023

OBJET : Consultation n° 2023-CODARUN-0579 - Sélectionner les fournisseurs en denrées alimentaires, du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN), visant une alimentation durable.



Région Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel:



Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe dans le cadre du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN) qui réunit le Département, l’ensemble des collèges et lycées de La Réunion, l’AFPAR, le CROUS et dont la Région Réunion assure la coordination.



La présente consultation a pour objet de sélectionner les fournisseurs en denrées alimentaires, du groupement de commandes de denrées alimentaires de La Réunion (CODARUN), visant une alimentation durable.



Lot 402 – Fruits et légumes de 1ère et de 4ème gamme issus de l'agriculture biologique



Période de septembre à décembre 2023



Montant estimatif 38 000 € HT



DUREE : Le présent marché est conclu pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023.



PROCÉDURE : Marché à procédure adaptée par application des dispositions de l’article R2123-1 2° a et b du code de la commande publique.



TECHNIQUE D’ACHAT : Accord cadre à bons de commande, sans minimum et avec un maximum en quantité, en application des articles R2162-1 et suivants du code de la commande publique.



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 1er Août 2023 à 12h00



Critères d’attribution définis dans le règlement de la consultation.



L’avis est consultable dans son intégralité sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.co m : Rubriques «annonce » / «consultations en cours » sous le numéro suivant 2023-CODARUN-0579 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation.



Modalités de réponse : Les offres papier ne sont plus prises en compte.



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https:// marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation 2023-CODARUN-0579 / onglet 3 dépôt.



L’outil de signature électronique à utiliser au choix est le format PADES, CADES, ou XADES



La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre devra être signée de façon électronique.



Il est conseillé au candidat de faire parvenir une copie de sauvegarde de son offre dématérialisée sur support physique électronique. Cette copie de sauvegarde est destinée à se substituer au pli dématérialisé en cas d’anomalie. Elle est déposée avant la date et l’heure limite de remise des offres sous enveloppe cachetée et anonyme au bureau du courrier.



Échanges avec les opérateurs économiques:

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

