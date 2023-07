Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis résumé - Appel d'offres ouvert

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 4 Juillet 2023

OBJET DE LA CONSULTATION : Accord cadre mono-attributaire à bons de commande-Prestations de nettoyage des locaux administratifs et de leurs surfaces vitrées des services de la Région Réunion – 06 lots





Le présent marché est passé à prix mixtes composé d’une partie à prix forfaitaire (prestations régulières courantes et permanentes) et d’une partie à prix unitaire (prestations occasionnelles ou/et exeptionnelles).

Pour la partie unitaire, elle se fera àbons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 50 000 € HT par an et par lot.



VISITE SUR SITE : Une visite facultative des sites concernés sera programmée par le Pouvoir Adjudicateur. La date de visite sera transmise à l’ensemble des candidats identifié ayant retiré un dossier de consultation des entreprises. C’est pour cela qu’il est préférable de s’identififier lors du retrait du DCE, afin de pouvoir ête informé de la date de visite.



DURÉE DU MARCHE : 12 mois reconductible 3 fois de manière tacite



TYPE DE PROCÉDURE : Appel d’Offres Ouvert



Date limite de réception des offres : 31/07/2023 à 12 h 00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).



Critères de sélection des candidatures : capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle



Délai de validité des offres : 6 mois



Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- Valeur technique 40%

- Prix 60 %



Obtention du dossier de consultation des entreprises :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion 2023- DMG -0568 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation.



Les entreprises n’ont pas l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, la candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.



Modalités de réponse :

Les offres papiers ne sont plus prises en compte.



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme 2023-DMG-0558 / onglet 3 dépôt.



L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES, XADES ou CADES.

La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre (a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.



Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de la Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107, 97404 Saint denis, tél. : 02 62 92 43 60, télécopieur : 02 62 92 43 62,

courriel :



Détails d'introduction des recours : Recours en référé pré-contractuel : articles L 551-1et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative peut être intenté jusqu'à la signature du marché, soit au plus tôt 16 jours à compter de la date d'envoi au soumissionnaire de la décision de rejet ; Recours en référé contractuel visé aux articles L 551-13 et suivants et R551-7 et suivants du code de justice administrative peut être intenté soit dans le délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Recours au fond articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative dans le délai de deux mois : soit à compter de la notification de la décision de rejet , soit à compter de la publication de l'avis d'attribution

Lien BOAMP : JO-23-73735

Région Réunion