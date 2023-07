Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 11 Juillet 2023

Intitulé : Missions de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du Lycée Lepervanche - Port (Phase Candidature)

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE



I.1 Nom et adresses : REGION REUNION, Avenue René Cassin - Moufia, F - 97801 Saint Denis, Tél : +262 62487000, courriel :

Code NUTS : FRY40

Code d'identification national : 239740012000122

Adresse(s) internet :

Adresse principale :

Adresse du profil d'acheteur :



SECTION II : OBJET



II.1 Etendue du marché

II.1.1 Intitulé : Missions de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du Lycée Lepervanche - Port (Phase Candidature)

Numéro de référence : 2023-DBP-0503

II.1.2 Code CPV principal : 71000000

II.1.3 Type de marché : Services.

II.1.4 Description succincte : L'objectif de la maîtrise d'ouvrage est de pouvoir mener une opération globale de réhabilitation du site avec une mise en service échelonnée des bâtiments selon le phasage prévu au programme des travaux. Afin de respecter cet objectif, il est envisagé de découper le site en plusieurs zones d'intervention simultanées dont les contours pourraient être les suivants : - le bâtiment J, - le bâtiment K, - les autres bâtiments du lycée, - la nouvelle cafétéria et les aménagements extérieurs. L'enveloppe financière des travaux s'élève à 13 230 000 euro(s) HT (valeur de juillet 2022)



SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



VI.5 Date d'envoi du présent avis : 06 juillet 2023

VI.6 Référence de l'avis original :

Numéro de l'avis au JO série S : 2023/S112-350292

Publié le 13 juin 2023



SECTION VII : MODIFICATIONS



VII.1 Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2 Texte à rectifier dans l'avis original :

Numéro de section : IV.2.2

Au lieu de la date : 18/07/2023 à 12 h 00

Lire la date : 31/07/2023 à 12 h 00

