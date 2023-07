Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 7 Juillet 2023

OBJET : 2023-DMG-0558 Accord cadre mono-attributaire à bons de commande - Prestations de nettoyage des locaux administratifs et de leurs surfaces vitrées des services de la Région Réunion – 06 LOTS





La présente consultation a pour objet les prestations de nettoyage et de leurs surfaces vitrées des locaux administratifs de type régulières, périodiques et ponctuelles pour les services de la Région Réunion.



Modification de la date limite de remise des offres



Au lieu de lire :

Lundi 31 juillet 2023 à 12 h 00

Lire :

Lundi 21 août 2023 à 12 h00



L’avis est consultable dans son intégralité sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion 2023-DMG-0558 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation.

Références de l'avis : consultable en ligne : BOAMP : JO-23-73735



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme 2023-DMG-0558/ onglet 3 dépôt.



Région Réunion